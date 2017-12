Trenger hjelp fra oven

Nyheter

Ildsjelene på Skogn har stått på for fullt den siste tiden, for å gjøre alt klart til å slippe alpinistene til i bakken. Området er ryddet for kratt og busker, mannskapet har fylt hull og stikkrenner i alpinanlegget og tirsdag ble hele bakken tråkket. Heiskrokene kan monteres i løpet av en ettermiddag, og alt ligger til rette for gode skiopplevelser. Grunnlaget er lagt for en vellykket sesong – bare snøen kommer ...

Trenger værgudenes hjelp

– Vi har fått på plass en bra såle. Snødybden er nå 17 centimeter i bunnen av anlegget, mens den er 30 centimeter på toppen. Vi trenger ytterligere 20–25 centimeter før heisen kan settes i gang, sier Vegar Hynne, primus motor for anlegget som er eid og drevet av Skogn Idrettslag.

Dugnadsgjengen til Hynne håper på bistand fra oven, noe det ble fint lite av forrige sesong. Da var det ikke en eneste driftsdag i alpinsentret, naturligvis på grunn av mangel på snø. Nå følger man værmeldingene fra time til time, og det er ikke så veldig mye som tyder på at det kommer tilstrekkelig med snø de nærmeste dagene.

Torsdag er det meldt opptil seks plussgrader i anlegget som bare ligger ei snau mil unna Levanger sentrum. I morgen blir det kaldere. I helga blir det enda noen flere minusgrader og oppholdsvær, og meteorologene varsler kaldt klarvær til uka.

Hadde 34 driftsdager

– Det later til å bli en kaldperiode uten nedbør, og det hjelper ikke oss veldig all den stund vi ikke har disponible snøkanoner. Kulde sørger riktignok for frost i bakken, og større muligheter for å beholde snøen en stund – når den først kommer, forklarer Vegar Hynne.

Torsbustaden Alpinsenter var en realitet i 1984, og driften har vært preget av ustabilt vær og mangel på snø. Forrige vinter er nevnt, men sesongen 2015/2016 står som en av de beste i anleggets 33-årige historie. Da var det all time high i Torsbustaden, og ikke mindre enn 34 driftsdager ble bokført.

–"Målet er å slå denne rekorden allerede denne vinteren. Får vi nok snø før jul, skal det absolutt være mulig, mener Vegar Hynne, og tenker med glede tilbake til vinteren for to år siden. Da gikk heisen jevnt og trutt, og inntektene var på anselige 780.000 kroner.

Utgiftene er stort sett stabile, enten det kommer snø eller ikke. Minst 100.000 kroner koster det uansett å tilrettelegge og klargjøre anlegget før en sesong.

–Vi har en kapasitet på 300 besøkende per dag, men noen kommer og går – og vi hadde faktisk 360 alpinister her en dag i forfjor. Alle inntektene blir ført tilbake til forbedringer i anlegget, og overskuddet fra 2015 sørget blant annet til at vi kunne nedbetale tråkkemaskinen. Og vi er nå helt uten gjeld på anlegget, forklarer Vegar Hynne.