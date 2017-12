Nyheter

Politipatruljen har på morgenkvisten vært på stedet for å sjekke nærmere, og for å snakke med melder. Det skal ha blitt stjålet en varmeovn fra en byggeplass på industriområdet i Verdal, men hele omfanget av tyveriet var ennå noe uklart da Innherred snakket med politiet i Trøndelag like før klokka åtte.