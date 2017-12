– Flere har fått sine mobbesaker dysset ned

Nyheter

Temaet er mobbing i levangerskolene, og i kommunestyret til uka (onsdag 13. desember) fremmer hun seks spørsmål hun vil ha svar på. Larsen minner om kommunestyrets junimøte hor Fremskrittspartiet stilte spørsmål rundt hvilke tiltak som blir gjort.

– Ordføreren sa under behandlingen av spørsmålet at det ikke er mulig å fjerne all mobbing. Samtidig har rektor på Levanger Ungdomsskole Bjørg Tørresdal uttalt at hun har en nullvisjon rundt mobbing. I samme behandling nevnte ordføreren noe om hvordan det blir varslet rundt mobbing. Ordføreren sa at alle ansatte innenfor oppvekst er pliktig i å varsle ifra når de avdekker mobbetilfeller eller blir varslet om mobbing, men at skolene ikke har meldeplikt overfor kommunen, skriver Janne K. Larsen Jørstad som bakgrunn for spørsmålene. Og hun føyer til:

– Levanger FrP har snakket med flere personer som har fått sine mobbesaker dysset ned, enten ved at det har blitt løst av lærer selv, uten rapportering, eller at det blir løst av avdelingsleder, uten at skoleledelse blir informert om avviket. Levanger FrP mener alle mobbesaker bør bli behandlet på øverste hold, det vil si skolesjef.

Dette er Larsens seks konkrete spørsmål:

1. Deler ordføreren Tørresdals nullvisjon rundt mobbing, eller mener han det er umulig å ha en slik visjon?

2. Hvordan fungerer varselssystemet i dag, med tanke på avvik (mobbetilfeller)?

3. Hvordan sikrer vi at alle elever som blir mobbet får en rettferdig behandling av sine saker?

4. Har lærere og assistenter nok kompetanse til å takle mobbesituasjoner?

5. Hvilken rolle har helsesøster i dette arbeidet, er helsesøster på skolen hver dag, og hvordan jobber hun med tanke på rapportering av mobbing/avvik?

6. I juni lovte ordføreren at kommunalsjefen for oppvekst skulle besøke kommunestyret i løpet av høsten, for å orientere om arbeidet som blir gjort fra kommunens side. Dette besøket har enda ikke kommet. Når vil kommunestyret få en slik orientering?