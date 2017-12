Den vakre Sjøbygda vår

Nyheter

Småbruket vårt, Gran, har hundreårsjubileum i år. Min mormors onkel Paul Gran brukte 10 år på å bygge husene som omringer tunet her. Han gjorde alt selv, nøyaktig og med flid. Han valgte det beste tømmeret; kjerneved til vinduer og dører og altaskifer på taket. Paul Gran bygde for evigheten. Ennå finner vi hans utregninger direkte skrevet på tømmeret.

Marie Haldås, min mormors søster, var neste eier. Hun drev gårdsbruket Gran, stelte dyrene og dyrket grønnsaker. Hennes søster Magnhild flyttet etter hvert inn på gården. De var verdens snilleste gammeltanter og laget en trygg, koselig, varm og åpen heim for oss i familien. God gammeldags husmannskost fra bunnen av, potetkake med meierismør og sirup. Kaffetår før og etter middag, ofte kokt på vedovnen på kjøkkenet.

Gran ble samlingsstedet for slekta, men også for naboer i Sjøbygda. Og ingen dro sultne fra tantene. Eller tomhendte. De var rause og gavmilde og høyt verdsatt av oss alle.

Den store hagen som omringer husene stelte de med flid og glede. Den var frodig og fargerik, og ved innhøsting av solbær og rips, la de gamle aviser under buskene, slik at ikke et eneste bær gikk til spille. Ennå titter tante Maries blåveis frem under syrintrærne hver vår, som en liten hilsen. Og tante Magnhilds rosehagtornbusk har vokst seg 5 meter høy.

Vi fikk tilbud om å kjøpe småbruket for knappe 30 år siden. Vi bestemte oss for å restaurere bygningene etter gammel byggeskikk. Nye vinduer, men med de gamle ruglete glassene og messinghasper ble satt inn. Skifertak, tømmerkasse og utvendig bordkledning kunne vi beholde. Snart huset heimen 2 voksne og etter hvert 4 barn. Småbarnstiden var preget av unger inne, men mest ute. Vilter lek mellom stikkelsbærbusker, plommetrær og i bringebærhagen. Indianerland under den kjempestore blodbøken på tomta til gammelskolen i Sjøbygda. Teaterscener inspirert av Spelet, skøyter på blankisen, kaninhopping og timevis med fotball og dribling på skoleplassen. For unger, da som nå, var verdens sentrum kjøkkenet på Gran, og den store verden lå bak Ydsekorsen og Fleskhussvingen.

Sjøbygda har vært en trygg oppvekstplass for bygdas unger. Vi som har bodd her en stund, kjenner hverandre godt. Nabotreff, hagelag, grendehusfester på Soltun, Nøttern 4H-klubb og nabotrimturer til Høgkammen, Leklemsvannet og Månetoppen, via Kveinnbakken. Sykkelturer til gode naboer; sølvsmia til Renata (Wyss) og trivelige vennetreff i lysthuset her på småbruket har skapt bolyst og tilhørighet for oss. Vi har fulgt hverandre i sorg og glede.

Vi ønsker nyinnflytterne velkommen, for Sjøbygda er et populært boområde. Boligfeltet i Leklemsåsen huser nå ungdommer med småbarn. Et gledelig tilskudd til nytt liv i bygda. Vi ønsker at nyinnflytterne får like stor glede av å bo på landet, med Volhaugen som friluftsområde og Sjøbygda som sentrum.

Derfor er det med stor uro og med bekymring for framtida vi forstår at den planlagte nye E6 kommer øst for jernbanen, rett gjennom bygda. Den vil ødelegge trivsel, ro, frisk luft, og trygge oppvekstvilkår i bygda vår. Firefelts motorvei, asfalt, 110 km/t, fart, eksos og motorstøy, og med et enormt veikryss der Jostein og Marit Myhrs gård ligger. Ny E6-trase og tiknytningsveier fra Øra, Volhaugen, Bjørga og Trones vil «spise» opp dyrkajorda og fjerne opptil 10 heimer i bygdasentrumet vårt. Mange hus vil få sterkt trafikkert motorvei helt inntil. For mange av oss er det en eksistensiell krise og sorg. For andre er det bekymring over å miste naboer. Og bønder mister dyrkajord, den beste i Trøndelag.

For en del år siden gikk trafikken til og fra Trones under E6 via Ydsekorsen. Fartshumper på denne veien endret trafikkmønsteret, slik at Tronesbyggen nå kjører den lange veien rundt om Fleskhus-krysset. Støy- og støvplagene ble merkbart endret i negativ retning. Alltid har vi tenkt at det kan vi leve med, særlig etter at det kom sykkel- og gangvei og gatebelysning. Takk og pris for at E6 ligger på den minst bebodde strekningen, har vi tenkt. At Vegvesenet nå har landet på et alternativ for ny E6 Sjøbygda/Bjørga, nemlig øst for jernbanen, får katastrofale følger for Sjøbygda vår. Bolysten vil forsvinne. Vi vil ikke miste naboene våre. Vi skjønner at våre barn ikke ønsker å bosette seg ved en støy- og forurensningskilde som det E6 er. Vegvesenets definisjon på en god vei er: «en ny vei med mest mulig trafikk på». Nettopp derfor er det så uforståelig at den skal legges inn i bygda vår.

Vi håper at politikerne i Verdal vil sette seg godt inn i E6-saken og at de krever E6-trase vest for jernbanen, langs eksisterende E6. Vi håper de folkevalgte forstår at de har innflytelse på planleggingen, slik at vi som bor her kan leve med resultatet. Vi vil minne om historien, røttene og tilhørighet vi i Sjøbygda har til stedet vårt. Vi føler ærbødighet for hus som ble bygget for hundre år siden, veldrevet dyrkajord, blåveisen under syrinen og generasjoners virke og liv, som har skapt Sjøbygda som vi lever og trives så godt i. Vi har bolyst, og vi vil kjempe for den vakre Sjøbygda vår.

Trude Slottemo Lyngstad