Denne nøtta klarer du vel ikke...

Nyheter

I forrige ukes artikkel kunne dere lese om vindmølle-prosjektet som forskerlinja har begynt med. Vi har i den siste uken bygd aksling, vinger og feste for vingene.

På mandag begynte vi med å lage akslingen til vindturbinen. Akslingen er 40cm lang og skal koble sammen vingebladene og generatoren.

Til dette fikk vi hjelp fra andreklassingene på TAF. TAF står for tekniske allmenne fag. Elevene ved denne linjen er har mye erfaring med materialer og bygging. For å lage akslingen måtte vi gjenge en jernstang. Å gjenge vil si å lage riller, slik at man kan feste skruer på stangen. Gjengene skal brukes til å feste akslingen og platen vingene skal festes til.

Vingene lages ut av PVC-rør og omkretsen på vingene skal være 80cm, derfor må vingene være 40 cm. Vingene er det vanskeligste med prosjektet.

For å lage vingene måtte vi forstå Betz teorem, Bernoullis prinsipp og Newtons tredje lov. Betz teorem beskriver hvor mye av vindkraften vi kan utnytte i en vindmølle. Bernoullis-prinsipp beskriver hvordan vind beveger seg over og under en vinge og hvordan man skaper oppdrift. Newtons tredje lov sier at enhver kraft har to retninger, at de alltid er lik og motsatt rettet. Vi brukte mye tid på gjennomgå lovene på skolen, slik at vingene skulle bli helt nøyaktige. Bredden og vinkelen på vingen ble utregnet ved å finne kordevinkel og kordelengde.

Riktig kordelengde og vinkel var også viktig slik at vi fikk mest mulig effekt ut av vindmøllen. Festet til vingene er utformet som et kryss, hvor utstikkerne har to hull for å feste vingene. Platen ble lagd på verkstedet av en plasma-skjærer. Hullene på platen fikk vi hjelp av førsteklassingene på TAF med. Vi er nå veldig spente på om vindmøllen vil fungere optimalt. Neste uke skal vi feste sammen delene vi har lagd og feste akslingen til en generator samt bygge understell til turbinen.

Sigurd Hagen