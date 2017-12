HUNT-disputas kan gi ny medisin mot hjerteinfarkt

Nyheter

Oddgeir Lingaas Holmen forsvarte torsdag denne uka sin doktorgrad med det klingende navnet «HUNTing for genes».

–Kort fortalt handler den om hvordan arv og miljø påvirker risikoen for hjerteinfarkt og fettstoffskifte, skriver HUNT i en pressemelding til redaksjonen.

Sjelden genvariant

Gjennom sitt arbeid har Lingaas Holmen, som til daglig er leder for HUNT datasenter i Trondheim, sammen med kolleger blant annet ved University of Michigan, oppdaget en sjelden genvariant som beskytter mot hjerteinfarkt. Hvis man klarer å finne hvilke mekanismer i kroppen som er i spill i forbindelse med dette, er det mulig å utvikle ny medisin som beskytter mot hjerteinfarkt.

Hovedveileder for Lingaas Holmen har vært Kristian Hveem, daglig leder for HUNT biobank i Levanger.

Sønn av grunnleggere

Disputanten er for øvrig sønn av to av grunnleggerne av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Turid Lingaas Holmen og Jostein Holmen, som begge bærer tittelen professor emeritus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i NTNU.

–Med denne og to andre doktorgrader basert på HUNT-data denne uka, har vi passert 170 doktorgrader med en direkte kobling til HUNT, skriver HUNT i meldingen.