Se - her er de jammen på hagergrynturné

Nyheter

«Nidelven stille og vakker du er» er kanskje den fremste av Trondheims bysanger. Sangen er skrevet som en hyllest til elva som renner gjennom byens sentrum. Trondheim har ingen offisiell bysang, men Oskar Hoddøs vals vekker patriotiske følelser hos mange trondhjemmere.

Da Hagergrynkompaniet framførte denne sangen på Ilevollen Helse- og Velferdsenter tidligere denne uka sang de eldste entusiastisk med.

Bakgrunnen for opptredenen i Trondheim var en invitasjon fra Trondheim kommunes kommunale spaserstokk. Hagergrynkompaniet var ønsket til Trondheim for å underholde på to steder.

Det var en forventningsfull gjeng med 34 sangere, musikere og hjelpere som møtte opp til bussavgang i Verdal onsdag morgen. Første stopp var Persaunet Helse- og Velferdsenter hvor kompaniet ble hjertelig mottatt av Seniorkulturenheten i Trondheim kommune.

Kor og orkester holdt en times lang advendtskonsert med allsang, dikt-lesing, sang og musikk ledet av Kalle Garli. Et godt voksent publikum sang med på kjete og kjære julesanger, og Irene Kverkild leste «Fire lys» til en lydhør forsamling.

Neste stopp var Ilevollen Helse- og Velferdsenter hvor verdalingene også ble møtt av ett forventningsfullt publikum.

- Også her var det koselig advendtstemning med allsang og ett repertoar for de som har levd en stund og når kor og orkester framførte Nidelven sang hele salen med. Dette viser at sang og musikk er viktig for Seniorer. Vi i Hagergrynkompaniet takker Trondheim kommune for invitasjonen og vi kommer gjerne tilbake neste år, oppsummerer sekretær Leila H. Fossum.

Hagergrynkompaniet ble startet på initiativ fra Kulturkontoret i Verdal i 2006. Formålet er å drive med teater, sang og musikk med seniorer som aktører og medhjelpere. Aktiviteten har siden vært stor for å fremme trivsel og økt livskvalitet for medlemmene. Fokuset settes på gleden det gir å være med i et fellesskap.