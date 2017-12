To trafikkulykker i Levanger lørdag formiddag

Nyheter

Politiet i Trøndelag meldte ved 11.10-tiden lørdag om en utforkjøring og en bil som lå på siden ved E6 på Gråmyra i Levanger. Det stemte ikke. Ulykken hadde skjedd på fylkesvegen som kommer ned på Nossum.

Nødetatene rykket ut, men det ble ikke meldt om noen større personskade i forbindelse med utforkjøringen.

- Føreren er ute av bilen, fortalte de, og det var riktig. Politiet oppdaterte også med at føreren, en kvinne i 60-årene, var blitt tatt med i ambulanse til legevakt for en sjekk.

Etterpå er Innherred blitt kjent med at det også har skjedd en ulykke på Sætersmyra, som politiet ikke har meldt om.

Ute på stedet kan Innherreds fotograf registrere at en relativt stor bil ligger på siden. Det er neppe noen større personskade her heller, men i og med at bilen havnet på førersiden så var det ikke så enkelt å komme løs.

Politiet meldte om ulykken noe senere:

– Fylkesveg 774, Sætersmyra. Utforkjøring. Bilfører, mann i 70-årene tilsynelatende uskadd. Med i ambulanse for en sjekk.

Brannvesenet i Levanger har hatt en travel formiddag, med to ulykker på omtrent samme tid, pluss at de også måtte bistå i forbindelse med helikopterlanding på sykehuset.