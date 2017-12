Arbeiderpartiets feighet

Nyheter

Under kommunestyrets behandling av Skogstad-saken som referatsak kom Jostein Trøite på vegne av SV med følgende forslag: «Kommunestyret tar til etterretning rådmannens endring av etiske retningslinjer for å sikre ansatte ytringsfrihet i samsvar med Sivilombudsmannens brev til Levanger kommune 5. april 2016, og senere gjentatt i brev 19. oktober 2017. Kommunestyret uttrykker også tilfredshet med at det er inngått forlik med Svein Olav Skogstad, og beklager de personlige belastninger saken har påført han.»

Dette forslaget ble ifølge Trøite avvist tatt opp til votering med 23 mot 12 stemmer. Flertallet fulgte Kai Lennert Johansen, Arbeiderpartiet, som i realiteten stemte imot å gi Skogstad en beklagelse. Nå har kommunen inngått et forlik med Skogstad og betalt erstatning, men flertallet anført av Kai Lennert Johansen vil altså fremdeles ikke gi en personlig beklagelse. Lojaliteten oppover går foran menneskelige hensyn til en ansatt, hevder Jostein Trøite med rette. Jostein Trøite har ved tidligere korsveier vist en moralsk integritet som er forbilledlig.

Men Kai Lennert Johansen og AP vil ikke være med på Trøites forslag. «Det var, som Anne Kathrine skriver, også min mening da jeg tok ordet i kommunestyret. Prinsipielt enig i Trøites forslag, første del, men tvilsom til andre del. Jeg betrakter det fortsatt som en personalsak», skriver Kai Lennert Johansen på Facebook.

Altså: Gå utenom Peer, sier Bøygen i dramaet Peer Gynt. Å gå utenom hevder Henrik Ibsen er et symbol på moralsk feighet. Nestleder i AP, Kai Lennert Johansen, vil som Peer Gynt, gå utenom. Men en kommune er ikke noen vanlig pølsebod. Levanger kommune er juridisk person eller upersonlig rettssubjekt her. Det er da bare k-styret som kan stifte retter og plikter på vegne av kommunen.

Rådmannen har sin fullmakt utelukkende fra k-styret. K-styret er fullmaktsgiver. Det betyr Kai Lennert Johansen og AP at du/dere må stille deg/dere bak en beklagelse dersom en beklagelse skal ha mening. En kommer ikke utenom her som Bøygen vil at Peer Gynt skal gjøre, heller ikke AP.

Terje Carlsen