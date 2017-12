Krasjet og havnet i hagen

Nyheter

Innherred har den siste uka skrevet om flere utforkjøringer på det glatte føret. Nå skulle det vise seg etter at denne saken først ble publisert at det ikke var glatta som førte til at en bil stod i en hage i Holsandlia på Skogn ved 17-tiden søndag ettermiddag.

Vi har etter hvert fått rede på at en bil med et eldre ektepar ikke holdt vikeplikten og kjørte rett ut i et kryss, hvor de traff en bil med en kvinne bak rattet. Hun skjenet som følge av sammenstøtet inn i en hage ved siden av. Det ble en del materielle skader, men bergingsbil kom ganske raskt til stedet for å ta seg av bilen som havnet i hagen.Til alt hell later det til å ha gått bra med alle involverte de siste dagene, og Innherred kan ikke annet enn å oppfordre til å det pent i førjulstrafikken. Det er ingen grunn til å stresse, det er fortsatt 14 dager igjen til jul.