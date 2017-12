Nå har han kommet til Åsen også

Nyheter

Det mangler mildt sagt ikke på omskrivinger av den kjente artistens navn i historier om individer av bever-arten.

Nå er det påvist bever i Åsen også, og det er første gang, skriver Frostingen.

Og ikke bare skriver lokalavisa om det, de har blitt med tipser Per Birger Mossing ut til bekken der det er klare spor etter bever. Trær er bitt av, i bekken er det spor etter en demning og under isen er det matlager.

– Dette er første gang det er rapportert om bever i Åsen som jeg vet om, sier viltforvalter Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Rådgiver for utmark i Innherred samkommune, Rune Sørholt, sier at de heller ikke har hørt om beverforekomst i området tidligere.

– Vi vet at det er bever på et par steder i Levanger, men ikke i Åsen, sier Sørholt til avisa.

Beveren kan med sine byggverk skape litt trøbbel i naturen, men viltforvalter Pedersen mener den har sin naturlige plass i faunaen og bidrar til mangfold i naturen, som er ønskelig.

Rune Sørholt mener det er et stykke frem til eventuell jakt på beveren i Levanger.

– Det ble åpnet for jakt i Verdal og Stjørdal nylig, men det må være en bærekraftig bestand et sted for det kan jaktes.