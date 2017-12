Oddnys sju sorter til jul er ikke smultringer, sirupssnipper og den slags

Nyheter

Adventstiden i år er spesiell. Jeg fryser. Småkaker bakes, det brenner i peisen, lys er tent og på radioen spiller vi NRK klassisk kontinuerlig. Vi pakker inn julegaver og prøver oss på avanserte bretteteknikker som blir til fine julestjerner. Likevel kjennes det så kaldt. Det er som om verden blir stadig kaldere og jeg leter etter noe som kan bringe varme, ikke i form av peiskos, men i form av nestekjærlighet.

Sju sorter til jul tenkte jeg. Og da var det ikke sirupssnipper og smultringer jeg tenkte på. Kan hende trenger vi å tenke nytt i denne adventstiden. Visst kan man unne magen en og annen godbit, men slik det har tatt fatt med verden er det mulig at vi vil ha større nytte og glede av å fylle vårt indre med noe annet enn hvetemel, sukker, smør og natron.

Utrolig nok er det mennesker som tenker at målet med livet er en imponerende sum på bankkonto eller en six-pack å vise fram. Det er også de som faktisk tror at deres verdi avgjøres av hvor stort nettverket deres er, og at man alltid må framstå som perfekt og vellykket. Så er det de som mener vi bør ha som mål å gjøre så lite som overhodet mulig for verdens flyktninger. Det finnes urovekkende mange som er av den oppfatning at det er hudfarge som avgjør hvor norsk man er. Verden ledes av maktsyke mennesker som kappes om å sende de mest provokative meldinger til hverandre. Og det finnes barn i Norge som ikke får nok å spise. Det er på tide at vi begynner å bake flere gode verdier.

Man kan for eksempel lage en stor porsjon gjestfrihet. Kjærlighet til fremmede er den direkte oversettelsen av det greske ordet filoksenja, som ordet gjestfrihet kommer fra. Å åpne sitt hjem og vårt land for fremmede er er en dyd som er vektlagt i alle de store religioner og kulturer. Også vår norske. Å ønske fremmede velkommen betyr at vi gir dem av oss selv, at vi tilrettelegger for at gjestene våre skal føle seg velkomne. Det kan man selvfølgelig gjøre ved at man serverer dem ei nystekt goro, men det kan også enkelt gjøres ved at man deler det man har, uansett hvor mye eller lite det er.

Videre kan man kjevle ut en deig av toleranse. Om livet har lært meg noe, så er det at vi er ulike. Jeg har også lært at forskjellig ikke er feil. Man kan godt lære seg å tolerere andre mennesker selv om de måtte mene noe annet enn det vi selv mener. Vi er som et brødfat med langt mer enn sju sorter. Hver kakesort er unik, men kan smake like godt. Selv liker jeg både tårnkake og kokosmakroner. Det skulle tatt seg ut om jeg hadde ilagt en av sortene større verdi enn den andre bare fordi de smaker ulikt.

Så triller vi ut kuler av raushet. Vi kan øve oss på å være storsinnet i stedet for smålig. Vi kan lære oss at overbærenhet er mulig, for vi er alle mennesker som begår feil.

I smultgryten steker vi medfølelse. Når andre lider kan vi handle. I stedet for å legge skylden menneskers lidelse, deres flukt, fattigdom og fortvilelse på dem selv, kan vi spørre: Tenk om det hadde vært meg? Hva skulle jeg ønske andre hadde gjort for meg.

Dernest er det på tide å stikke ut mot. Dette er krevende. For skal man våge å tenke annerledes og ta valg som skiller seg fra det normale, må man utfordre seg selv og kanskje våge å gjøre det man ikke vet om man kommer til å lykkes med. Man må være forberedt på kritikk og avvisning. Man må kan hende tåle å stå alene, gå til venstre, når alle andre går til høyre.

Men belønningen er verdt det. For når man våger å stå for noe og våger å ta utradisjonelle valg, så vokser man. Man blir forvandlet til en person med indre styrke og karakter. Som en smakfull pepperkake, litt sprø, men veldig god.

I varmen hever deigen av selvkontroll som skal rulles ut. I heveprosessen lærer man å styre sine egne impulser, følelser, lyster og oppførsel. Dette er tidskrevende og vanskelig. Men resultatet vil være at man selv velger hva som er riktig og hva som er feil. Man lar seg ikke styre av impulsene, men av viljen.

Til slutt lager vi ei røre av takknemlighet som vi fyller i ei form. Vi bor i verdens beste land, og likevel er vi dyktigere enn de fleste på å klage. Flyktninger har lært meg å takke. For de takker mer enn mange av oss i Norge gjør. «Vi takker for at vi lever og at vi har spist i dag», sier de. La oss takke for det vi har i stedet for å klage over det vi mener vi fortjener, men ikke har.

Nå kan alle sju sortene danderes fint på et fat og serveres: gjestfrihet, toleranse, raushet, medfølelse, mot, selvkontroll og takknemlighet. God adventstid.

Oddny Gumaer

Grunnlegger av organisasjonen Partners Norge