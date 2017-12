Samkommunen er død - leve kommunene!

Nyheter

Innherred samkommunestyre hadde sitt siste møte. Etter møtet og en tilhørende julelunsj for medlemmer og gjester, gikk hver og en til sitt. Knapt 14 år fikk Innherred samkommune leve, før det ble en langsom død. Det var et resultat av at storting og regjering i 2016 fant ut og vedtok at samkommunen var som en vorte som burde skjæres bort og fjernes fra våre forvaltningsnivå.

Fødselshjelp og gravlegger. Gerd Janne Kristoffersen var ordfører i Verdal og sto som fødselshjelp da samkommunen var i støpeskjeen og ble etablert i 2003 og 2004. I går var hun tilbake på Stiklestad som fungerende fylkesmann. Kristoffersen fikk æren av å reflektere i forbindelse med opphøret av samkommunen.

Å være taler i et gravøl er nok en spesiell opplevelse, især når du tar farvel med noe som du har hatt et nært forhold til. Både Levanger og Verdal sto overfor økonomiske realiteter som var knallharde da ideen om et tettere samarbeid kom på bane for mellom 15 og 20 år siden. – Det var tøffe, beinharde økonomiske realiteter som lå bak, sa fylkesmann Gerd Janne da hun trakk linjer tilbake. Også historiens dom vil nok bli at dette var rett tenkt. Det handlet om å frigjøre midler gjennom samarbeid om oppgaveløsning, for å unngå mer kutt enn nødvendig i tjenesteproduksjonen.

Hva nå? Både daværende kommunalminister Erna Solberg, og den daværende verdalsordføreren, trodde samkommunen var første skritt på vegen mot en kommunesammenslåing på Innherred. Slik gikk det ikke. Samkommunen fikk gjennom åra heller ikke den utviklingen som de mest ihuga tilhengerne ønsket seg. Det kom inn nye koster. Det ble vanskeligere å enes om å legge nye oppgaver inn i samarbeidet. Innherred samkommunen ble ikke helt det den var tenkt. Den ble heller ikke et så godt forbilde at forsøksordninga ble permanent og organiseringen et godt nok alternativ sammenslåing.

Om samkommunen er historie skal kommunene leve. De skal samarbeide framover. Noe av det gamle blir behold. Litt nytt er på gang. Jeg tror ganske sikkert at dette må utvikles enda mer. Mer enn det vi i dag kan lese ut av den overordnede samarbeidsavtalen som nå er skrevet mellom Verdal og Levanger, og som til uka vil bli vedtatt av de respektive kommunestyrer.