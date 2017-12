Flertallet sier nei til økt eiendomsskatt

Nyheter

Det ble en lang og tidvis opphetet debatt mellom Arbeiderpartiet og KrF på en side og Høyre, Senterpartiet og resten av opposisjonen på den andre siden i kommunestyret mandag kveld. Det endte med at Høyre går imot sine kolleger i posisjon for å beholde eiendomsskatten på 3,5 promille, og dermed hindre en skatteøkning på 10,5 millioner kroner for innbyggerne. Det skjedde med 18 mot 17 stemmer.

- Jeg respekterer flertallets vedtak, men nå har flertallet vedtatt noe som vi ikke vet hva vil medføre, sier Bjørn Iversen (Ap). Han sier at han er bekymret for hva det betyr for kommuneøkonomien å si nei til skatteinntektene.

- Jeg føler meg veldig usikker på dette, og vi i Ap har advart gjentatte ganger fra talerstolen mot dette. Men flertalelt bestemmer, sier Iversen.

- Hva betyr dette for samarbeidsavtalen med Høyre i posisjon?

- Det spekulerer jeg ikke i nå. Vi skal ha en evaluering av avtalen på nyåret, slik det er sagt før. Vår holdning er likevel at det er åpenbart et brudd på avtalen, sier Iversen.

Tidenes investeringsløp

Arbeiderpartiets representanter la vekt på at de må sikre en framgang i investeringsplanen på 1,2 milliarder kroner innen skoler og helse, mens et flertall i salen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og kommunestyrets uavhengige representant med samarbeid med Høyre fra posisjonen nektet å øke eiendomsskatten fra 3,5 promille til 4,5 promille fra 2018.

- Forslagene som fremmes her i dag blir for enkle, når rådmannen sier det han sier. Eventuelt ser de ikke rekkevidden av det. Det er kritikkverdig, fordi vi skal være ansvarlig for alle, sier Fatima Almanea (Ap).

Best for innbyggerne

Hun poengterte at det ikke finnes et stort slingringsmonn i kommuneøkonomien, noe hun mener forslagsstillerne ikke tar inn over seg.

- Ingen av oss går inn i dette med et primærønske om å heve skatten. Men det vi vedtar i kveld er det beste tjenestetilbudet for innbyggerne, sa hun i debatten. Etter fem timer debatt, med tidvis krass tone mellom flere av partiene, endte det med 18 stemmer for å holde eiendomsskatten uendret, og 17 stemmer for formannskapets forslag om å øke eiendomsskatten.

- Utgangspunktet mitt er at det tas bort 10,5 millioner kroner i inntekter i 2018, som må fylles opp fra sparegrisen for å gå i null. Det er konsekvensen, og hva innebærer det? Det kan ikke forslagsstillerne svare på etter tre timer med debatt, fortsatte ordfører Bjørn Iversen (Ap).

Uenige om kostnadene

Uenigheten i debatten gikk blant annet på hvorvidt det finnes belegg for effekten av både å beholde dagens eiendomsskattenivå og det å kutte i tjenester. Mens Trine Reitan (Ap) viste til at økningen i eiendomsskatt betydde et snitt på 45 kroner per huseier, svarte Marit Vold (Sp) at promilleøkningen fra 3,5 promille til 4,5 promille ut fra takst er betydelig større enn som så.

- Ligger en skog av verbalforslag her. Skal bli interessant å se hvordan rådmannen skal løse det, sier Arild Kvernmo Pedersen (Ap) som siste taler.

- Som man reder ligger man Senterpartiet og Høyre i front for å unngå økning i eiendomsskatten i Verdal. Budsjettdebatten går i kommunestyret nå.

Beklaget flertallet

Senterpartiet leverte også to egne verbalforslag. De foreslo da å sette av én million kroner til bolysttiltak i Helgådal, Ness og Leksdal i forbindelse med skolenedleggelsene. De foreslo også å sette av investeringsmidlene til friidrettsanlegget (13,2 millioner kroner) i investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Det betyr at friidrettsanlegget ikke realiseres per nå.

Arild Kvernmo Pedersen (Ap) gikk til slutt på talerstolen for å få protokollført en tilførsel fra Verdal Ap og Verdal KrF.

- Ap og KrF beklager måten flertallet har håndtert budsjettet på. Måten med ikke utredete forslag rammer ansatte hardt, sa han fra talerstolen.