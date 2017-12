Tjenestegjorde i Libanon - fikk traumer, men ingen erstatning

Nyheter

Klassekampen har de den siste uka skrevet om at stadig flere veteraner får avslag fra Statens pensjonskasse på sine søknader om erstatning.

Roger Johansen, som jobber som altmuligmann på rådhuset i Levanger, fikk i oktober endelig nei fra klagenemnda i sitt ønske om erstatning for psykiske krigsskader.

– Forsvarsministeren er veteran, men regjeringen løfter ikke en finger, sier Johansen, som er veteran fra Norges første kontingent til Libanon i 1978.

Sammen med tre andre

Bare 13 prosent av søknadene om erstatning i år er innvilget. For to år siden fikk nærmere halvparten ja.

– Vi var fire gutter fra Levanger som reiste ned til Libanon. Vi hadde ikke peiling på hva vi dro til, sier Roger Johansen til Klassekampen.

De bodde under kummerlige forhold, nattpatruljer gikk utenfor leiren, det var fullt av miner omkring og skuddsalvene gikk tett.

– Jeg var aldri redd da. Som 21-åring føler du deg udødelig, sier han.

Hjemme i Norge igjen kom imidlertid frykten, for å gå i ulendt terreng og for å være alene utenfor sitt eget hus - særlig der mange andre mennesker også oppholder seg.

Livet ble ødelagt

Noen år etter hjemkomsten mistet han dessuten jobben som sveiser i forbindelse med en konkurs. Da fikk han mye mer tid til å tenke på opplevelsene i Libanon. Livet skled ut med alkohol, selvskading og to brutte ekteskap.

I 2015 søkte han begrenset erstatning for psykisk belastningsskade, men fikk nei. Psykologen som har utredet ham for pensjonskassen mener det er vanskelig å fastslå årsaken til problemene etter så lang tid. Utenlandstjenesten er nok medvirkende, men andre ting har også spilt inn. Derfor er konklusjonen at han ikke har rett til erstatning.

– Vi er litt som krigsseilerne og nordsjødykkerne. De måtte også slåss mot staten for å få erstatning, konstaterer Roger Johansen.

– Ikke korrekt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er ikke enig i påstanden om at regjeringen gjør for lite for veteranene.

– Jeg er trygg på at de som har pådratt seg varige psykiske skader får erstatning.

At ordningen praktiseres strengere enn før skal ikke skyldes innstramming av praksisen, men at bevisgrunnlagene er svakere. Av tolv saker som har gått videre til domstolene fra klagenemnda, er ni avgjørelser oppretthold.