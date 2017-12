Vigselsrommet blir rådhusets aller flotteste

Nyheter

Fra 1. januar blir ansvaret for borgerlige vigsler overført fra sorenskriveren til kommunene, og overføringen innebærer at kommunene må være klare til å ta imot gifteklare par allerede om 20 dager. Levanger har forberedt seg godt, og lager et helt nytt bryllupslokale vegg i vegg med kommunestyresalen. Rommet er på 48,5 kvadratmeter.

– Vi har funnet et velegnet lokale med utgangsdør mot fortauet i Sverres gate. Det er det tidligere MOT-rommet som blir fullstendig renovert og satt i stand, og det blir helt klart et stilfullt og flott rom, sier rådmann Ola Stene.

Han har allerede fått den første henvendelsen om en kommunal, borgerlig vigsel i Levanger, det lykkelige paret har sett seg ut en dato til sommeren. Men allerede om snaut tre uker kan det første paret bli viet her.

–Ombyggingen koster om lag 300.000 kroner, men mye av det blir dekket gjennom statsbudsjettet, forklarer Ola Stene.

Gulv av smakfull eik

Byantikvar Tone Nordgaard er arkitekt og primus motor bak vigselsrommet, og viste det frem til lokalavisa sammen med fungerende ordfører Alf Magnar Reberg. Begge er sikker i troen på at dette blir et ideelt sted for vordende ektefolk. De trekker også fram en gunstig beliggenhet:

–Dette blir skikkelig bra! mener Reberg, og trekker fram at innredningen er tuftet på kvalitet og en elegant stil. Interiøret blir preget av eik på vegger og gulv.

–Det gjør vi ikke minst for å betone at dette er et viktig rom i trehusbyen Levanger, sier byantikvar Tone Nordgaard. Hun legger til at det blir montert fototapet i begge ender av lokalet, som blir prydet av bilder fra hverdagsliv og fest i fortidens Levanger.

Bruker kommunestyresal

I Verdal blir kommunestyresalen stedet for vigsler innendørs. Ordfører Bjørn Iversen forteller at det nå skjer en omfattende arrondering av rom på rådhuset – ikke minst i kjølvannet av oppløsningen av samkommunen. Ap-ordføreren er stolt over kommunestyresalen, og mener det vil egne seg godt til borgerlige vigsler.

Han er selv beredt til å være seremonimester når de brudeparene melder seg, og det samme er varaordfører Silje H. Sjøvold. Øvrige Thor B. Granum (Ap) og Trude Holm (Sp) er gitt vigselsmyndighet i Verdal, det samme er flere i den administrative ledelsen.

I Levanger skal det ærefulle oppdraget deles mellom ordfører Robert Svarva, varaordfører Alf M. Reberg, rådmann Ola Stene og kommunalsjefene.

–Vi vil også åpne for borgerlige vielser ute i det fri, og vi har mange naturperler som er aktuelle steder, påpeker Ola Stene.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Den åpner for at kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

