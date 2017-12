Sterkt gjensyn med Ekne-kirka etter 54 år

Nyheter

Det er ikke hver dag at en publikummer reiser seg spontant, går fram på podiet og takker utøverne for en sjelden fint konsert. Bjørn Arild Aksnes fra Verdal gjorde det etter halvannen times konsert med Åse Rakel Bøhn, Børge Pedersen, Odd Halvor Moen og de to korene Rejoising og Selbuklang.

–Jeg har vært på mange konserter i mitt liv. Men denne kom på topp tre. Jeg har ennå gåsehudfølelsen og tårer i øynene, sa Aksnes, og snakket nok da på vegne av svært mange som fylte opp kirkebenkene i Ekne kirke søndag kveld.

Åse Rakel Bøhn avsluttet sin tradisjonelle førjulsturne på hjemmebane. Hun er fornøyd med oppslutning og tilbakemelding fra de fire kirkekonsertene i Trondheim, Levanger, Frosta og Ekne. Sopranen fra Skogn, som nå er bosatt på Ekne, har fått mange fine tilbakemeldinger fra sitt publikum.

Det er femte året på rad med konsertrekka før jul. Hun kan nok trygt fortsette med det, og gjerne gjøre litt ekstra ut av noen av konsertene, som den på Ekne.

Den siste kvelden hadde Åse Rakel med seg Børge Pedersen som gjesteartisten. Den gamle rockeren fra Trondheim er født på Levanger og hadde sine første fem leveår på Ekne, der hans far var rektor på yrkesskolen. Med hytte i grenda har det blitt jevnlige besøk opp gjennom åra. Men kirke har han ikke besøkt siden han ble døpt der for 54 år siden.

Den gamle rockerne har levd et langt og hardt liv, men har kommet på rett kjøl igjen. Den historien forsterker inntrykket når Børge Pedersen med sin rustne, meget sterk stemme, framfører salmen «O store Gud». Så sterkt at vi som var tilstede sitter med følelsen at den blir hengene i kirkeveggene i hans dåpskirke i lang, lang tid. Også duetten med Åse Rakel Bøhn og korene i «You raise me up» blir liggende i minnet.