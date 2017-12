Byggeskikksprisen går til Emilies hus

Nyheter

Under kommunestyremøtet i Levanger rådhus onsdag ble Byggeskikksprisen 2017 tildelt Emilies hus. Huset fra cirka 1897 eies og drives av Bymuseet i Levanger, som har jobbet for å ivareta det historiske arbeiderhuset etter beste måte i en årrekke.

Bymuseet driver både Brusve gård, Emilies hus, Reinslyst, Hveding Auto, Skolemuseet og Dampskipsbrygga i Levanger sentrum. Emilies hus er oppkalt etter Emilmie Eriksen, som ble 99 år og bodde i boligen i Sjøgata i 64 år. Huset brukes som referansebolig for den gamle trehusbyen, hvor arbeiderboligen var en av flere. I dag er det få så godt ivaretatte bygninger igjen fra før århundreskiftet. Det siste året har bygget fått restaurert vinduer etter tradisjonelle håndverkstradisjoner, og det er gjennomført en større renovering av muren i bakgården.

I år var det tre nominerte kandidater til prisen, som deles ut til bygninger som er spesielt godt ivaretatt, nybygd eller på andre måter utviser god byggeskikk.

Tre nominerte

De to andre nominerte var Munkeby Herberge og bygården med Nabo'n i Nerbyen. Det var Gunn Oline Lyngsmo som nominerte Emilies hus til prisen. Hun begrunnet forslaget blant annet på følgende måte:

- Det er en fryd å besøke Emilies hus i ny skrud etter årets store restaureringsarbeid. Autensiteten er godt ivaretatt. Fasaden har virkelig fått et løft med nye vinduer i kjerneved - og i bakgården har brannmuren fått en sterkt påkrevet sikring mot 'utrasing', samtidig som særpreget ved murerhåndverket er tatt vare på.

Bygningsverneren Ellev Steinsli har hatt ansvaret for vinduer og murermester Viggo Ballo har sikret brannmuren. Alt arbeid er gjennomført med respekt for gamle og tradisjonsrike metoder.

Lang prosess

Ledelsen i Bymuseet i Levanger deltok på tildelingen onsdag, og takket for prisen.

- Vi takker dere for denne prisen, som kommer etter en restaurering som tok mer tid enn forventet. Det ble nesten som en long and winding road, sa leder Sveinung Havik i Bymuseet i Levanger fra talerstolen på vegne av seg og Solfrid Irene Holberg, som er leder for Emilies hus.

Byggeskikksprisen gir mottakerne glasskunst som synlig bevis på prisen, samt 10.000 kroner i premiepenger.