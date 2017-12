Hedres for å være i forkant på trafikksikkerhet

Nyheter

Fylkeskommunen delte onsdag ut årets trafikksikkerhetspris i Nord-Trøndelag. Valget falt på Verdal kommune.

– De har utmerket seg på flere måter, fastslår juryen i sin begrunnelse.

Godt planverk

Tingene som trekkes frem er blant annet at de har et aktiv og bredt sammensatt trafikksikkerhetsutvalg, og at de har en oppdatert temaplan for trafikkerhet.

– Denne temaplanen blir fulgt opp blant annet på møter med ressursgruppen. I tillegg blir kommunale enheter invitert til trafikksikkerhetsutvalget for å orientere om det videre arbeidet i enheten, påpeker juryen.

Fartsmåling

Da Verdal kommune offisielt ble trafikksikker kommune i november i fjor, ble de den første i Nord-Trøndelag med denne statusen.

Verdal kommune har utarbeidet en egen gatebruksplan for byen, og fylkeskommunen trekker også frem at kommunen forskutterte gang- og sykkelveg ved fylkesvegen på industriområdet.

– Ellers driver de også aktivt med trafikkmålinger, der de både dokumenterer hastighet og trafikkmengde, med fordeling mellom lette og tunge kjøretøy, påpekes det.

Bevisstgjøring

I tillegg har kommunen for noen år siden anskaffet en fartstavle som gjør bilistene oppmerksom på hvilken hastighet de kjører i.

– Fartstavla, som flyttes rundt omkring på ulike veger, er også et av tiltakene de har satt ut i livet for å redusere hastigheten på konkrete strekninger, heter det i juryens begrunnelse.