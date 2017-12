I dag vanket det heder til dette byggverket

Nyheter

Bolystprisen i Verdal er delt ut siden 2006, da den gamle byggeskikkprisen fra 1990-tallet fikk nytt liv.

Juryen hadde mange gode forslag å velge mellom i år også, og valget falt på Trones båteierforening for den nye småbåthavna på Trones, som stod ferdig i fjor vår.

Se så flott det har blitt på Trones Den nye småbåthavna er nå så å si klar til bruk.

Honnør til velforeningen også

Prisvinneren ble tradisjonen tro offentliggjort under SpareBank1 SMNs julelunsj på Stiklestad onsdag formiddag.

I begrunnelsen heter det at «Trones båteierforening har gjort en markant innsats med småbåtanlegget, som er med på å gi et økt aktivitetstilbud for gamle og unge båtentusiaster i Verdal kommune.»

Det gis også honnør til velforeningen på Trones, som har et naturlig tett samarbeid med båteierforeningen. Området rundt småbåtanlegget er godt tilrettelagt, og driftes av både båteierforeningen og velforeningen.

Velforeningen har dessuten gjort et flott arbeid de siste årene med tilrettelegging av flere lekeplasser på Trones.

Ingen automatikk

Om selve småbåthavne nevnes det at «Verdal kommune primært består av landareal, og at friluftsområdene ved fjorden er en begrenset ressurs. Mye av arealet tilknyttet fjorden er også båndlagt, og det er derfor ingen automatikk i at Verdal kommune kan ha et aktivt småbåttilbud for sine innbyggere.

Muligheten til å bruke fjorden som frilufts- og rekreasjonsområdet er åpnet opp i større grad enn før med et bryggeanlegg av en slik dimensjon og kvalitet. Det er viktig for aktivitetsmangfoldet og bolysten i kommunen, samt for fjorden som friluftsområde.»

Ære og litt penger

Juryen for årets bolystpris har bestått av leder Ove Morten Haugan og nestleder Anne Segtnan (begge som politiske representanter fra Verdal kommune), samt Gunhild Kvistad (Nord-Trøndelag fylkeskommune), Ingrid Dahl Furunes (leder i Verdal næringsforum), Ingunn Figenschou Eggen (fra SpareBank1 SMN) og Håvard Kvernmo fra Verdal kommune.

Morten Forsberg er leder i båteierforeningen på Trones, og tok i mot prisen - som består av et diplom, en plakett, blomster og 10.000 kroner gitt av SpareBank1 SMN.

Tidligere vinnere:

1995: Bakketun folkehøgskole

1996: Lein østre

2006: Bluesgården til Betty Blue

2007: Gården Gran i Sjøbygda med familien Slottemo Lyngstad

2008: Madsens bils anlegg på industriområdet

2009: Golfbanen til Stiklestad Golfklubb på Trones

2010: Asbjørn Dahling for parkanlegget i Baggelbakkan

2011: Snekkeriets nye bygg på industriområdet

2012: Jernbaneparken i sentrum

2013: Aktivitetsparken i Vinne

2014: Nyrestaurerte Molåna på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

2015: Bremseth-gården i Verdal sentrum

2016: Verdal motorsenter i Inndalen