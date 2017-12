Simen (13) har fått kreft for tredje gang - nå vil han hjelpe andre unge med kreft

Nyheter

Tirsdag ettermiddag startet Simen Aarskog fra Nesset i Levanger aksjonen «Fuck Cancer», der han selger t-skjorter akkurat lik skjorta som han selv har på seg som håp og motivasjon for nok en gang å overvinne sykdommen.

– Med å bære denne skjorta «hjelper du meg å hjelpe», og samtidig støtter du Barnekreftforeningens arbeid med forskning og trivselstiltak for kreftsyke barn, ungdommer og deres familier, sier Simen selv på aksjonssiden.

Under et døgn etter starten har Facebook-siden allerede rukket å bli likt av rundt 700 personer.

Designet den selv

Simen skriver på Facebook-siden at ideen kom etter at han fikk vite at sykdommen på nytt hadde kommet tilbake.

– Hva gjør du når du får beskjed om at kreftcellene har våknet fra dvale og tilbakefallet er et faktum? Jeg gikk ut på avdelingen, og der var Mads (Bøhle, journ.anm.) Trivselssykepleier på «Barn 4» på St. Olavs hospital. Han hadde en aktivitetskveld med t-skjorte-laging. Alle på avdelingen fikk desige sin egen t-skjorte - og «Fuck Cancer» ble min.

Skjorta gjør ham sterk

Den t-skjorta skulle komme til å bety noe spesielt for Simen, som har hatt den på ved hver behandling, for å gi ham håp og motivasjon til å stå i kampen en runde til.

– Mange venner og familien min har sett skjorta, og spurt om jeg kunne lage flere slike skjorter. De ville så gjerne ha en likedan, samtidig som de ønsket å vise sin støtte, forteller Simen Aarskog i den beskrivende teksten.

Men hvordan skulle han gjøre det?

– Familiens gode venn og nabo Marthe Sundal sørget for at det ble fart på sakene. Hun sa at «Simen, denne skjorta må ut, og jeg skal hjelpe deg.» Vi kan selge skjorta, så kan pengene gå til det du vil, og det syntes både mamma, pappa og jeg var en god ide, forteller Simen på Facebook-siden.

Om et par uker

Som sagt, så gjort, og nå håper den kreftsyke 13-åringen fra Levanger at mange også utenom familien og vennekretsen har lyst på en slik T-skjorte.

Salget skjer via nettet, der tjenesteleverandøren Hoopla (som mange vil kjenne fra billettbestilling og den slags) er med på laget, og sørger for at hele beløpet - inkludert billettavgift - går tilbake til Simen, som altså skal gi pengene til Barnekreftforeningen i Trøndelag - og deres arbeid med både forskning og trivselstiltak for kreftsyke barn og ungdommer, og deres familier.

Leveringstiden er en til to uker, så om ikke før jul, så i mellomjula eller rett på nyåret kan folk dra skjorta over hodet og vise at de støtter Simen og hans initiativ.

