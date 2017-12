VKTV varsler om mulig brudd i signalet onsdag kveld

Nyheter

Det er NTE Netts arbeid i strømnettet i Verdal som har fått Verdal Kabel-TV til å gå ut med info til sine abonnenter.

NTE varsler nemlig strømutkobling onsdag kveld, i Jernbanegata i Verdal, der VKTVs hovedsentral for hele sitt nett er lokalisert.

– Vi har UPS-sikring og backup-aggregat for strømtilførsel, men det kan bli et kort brudd i signalene i det øyeblikket strømmen forsvinner og systemet slår over på backuptilførselen vår, forklarer daglig leder Torodd Formo i VKTV.

Skulle det skje noe uforutsett i forbindelse med strømutkoblingen, har kabeltv-selskapet teknikere på plass i hovedsentralen så lenge NTE holder på med sitt arbeid.