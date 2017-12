Vil unngå full stopp

Nyheter

Bidra til hva? Jo, at Bane NOR kan fortsette planleggingen av elektrifisering av Trønderbanen.

Det kom fram da Hallem svarte på en interpellasjon i fylkestinget fra Venstres Egil Haugbjørg.

Etter at prosjektet på Trønderbanen ikke kom med i neste års statsbudsjett, er Bane NOR i fere med å legge ned prosjektorganiseringen som har jobbet med elektrifisering. Det finnes heller ikke penger til videre planlegging.

For å unngå full stans i framdriften antydet Tomas Iver Hallem følgende i sitt svar i fylkestinget.

– I forbindelse med etablering av Elbanen STS ble det satt av midler til forskuttering av planleggingsarbeidet. Disse midlene er ikke brukt fullt ut og det kan være en mulighet for at Trøndelag fylkeskommune kan forskuttere 15,4 millioner kroner slik at vi unngår at Bane NOR må bygge ned hele sin organisasjon og at kontrakten med Baneservice AS kan holdes gående.

Men det bidraget er ikke stort i denne sammenhengen og må betraktes som en symbolsk handling for å vise hvor viktig dette prosjektet er for Trøndelag, sa han.

Fylkesråd Hallem opplyste videre at Bane NOR i uke 2 - 2018 vil redegjøre for hvordan elektrifiseringsprosjektet på Trønderbanen kan forenkles og gjennomføres til betraktelig lavere kostnader enn hva som er anslått av en tredjeparts konsulent i en såkalt KS2-rapport.

I Nasjonal Transportplan ble elektrifisering av Trønderbanen prioritert. Men da statsbudsjettet ble lagt fram ble prosjektet lagt på is. KS2-rapporten om kostndsøkning var hovedbegrunnelse for at regjeringen ikke ville gå videre.

– Bane NOR reviderer nå prosjektet og estimerer nye kostnadstall, opplyste Tomas Iver Hallem i sitt svar.