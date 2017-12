Elev pågrepet for trusler om skoleskyting – hadde våpen hjemme

Nyheter

En elev ved Steinkjer videregående skole i Nord-Trøndelag er siktet for å ha framsatt trusler om skoleskyting. Vedkommende hadde tilgang på våpen hjemme.

Rektor Bente Renate Gudesen Svenning sier til Trønder-Avisa at eleven havnet i en «alvorlig konflikt» som endte med knuffing og vold onsdag, og at han i ettertid framsatte trusler.

– Jeg tok kontakt med politiet, og har fått beskjed om at han er pågrepet, sier hun.

Etterforskningsleder Leif Gundersen i Trøndelag politidistrikt, bekrefter at en norsk elev som er over 18 år er pågrepet.

– Eleven truet med å foreta en såkalt skoleskyting. Hvordan truslene ble fremsatt, og mot hvem, har vi ikke fullstendig oversikt over enda, sier Gundersen.

Pågripelsen skjedde natt til torsdag.

– Eleven hadde ingen våpen registrert på seg selv, men hadde våpen tilgjengelig hjemme, sier Gundersen til Trønder-Avisa.

Han opplyser at eleven har forklart at han ikke mente noe med truslene, men at de likevel velger å ta det alvorlig. Foreldre, lærere og elever på skolen er blitt varslet om hendelsen.