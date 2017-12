Nyheter

I kommunestyret onsdag stilte Magne Nydal (KrF) et spørsmål om midlertidige barnehageplasser på Skogn og frykt for at småbarnsforeldre ikke vil søke på barnehagene de ønsker ved neste søkerrunde med søknadsfrist 1. mars neste år. Årsaken er at de midlertidige plassene i private barnehager på Skogn nå er planlagt overflyttet til Kosekroken barnehage, som Levanger kommune nå kjøper og gjør til en kommunal barnehage. Kommunen har mål om å øke andelen selveide barnehager, og kjøper Skogn-barnehagen for 11 millioner kroner.

- Skaper uforutsigbarhet

I spørsmålsteksten fra Magne Nydal (KrF), heter det:

"I kommunestyremøtet 22 november 2017 ble det muntlig enighet om at det skal være en saksutredning angående om de midlertidige barnehageplasser på Skogn skal gjøres om til permanente plasser. Ifølge barnehagestyrere som var på styrermøte 30 november 2017 fikk styrergruppa (for barnehagene i Levanger) orientering av Hartvik Eliasson om at denne saken er beregnet behandlet i kommunestyremøte 28 februar 2018.

Søknadsfristen for barnehageopptak er 1. mars 2018 (dagen etter behandlingen av midlertidige/permanente plasser)

Konsekvensen av å legge saken til en så sein dato før opptak - skaper uforutsigbarhet for foreldre som søker barnehageplass.

I praksis vil dette si at foreldre ikke tør søke barnehageplass på Skogn, i de barnehagene som bare har midlertidige plasser – i frykt for at barnehagene får redusert inntak fra 1. mars. Disse barnehagene har stor søkermasse."

- Ikke et stort problem

- Om det stemmer at skal konsekvensutredet/saksutredes 28. februar? Ja, svarte ordfører Robert Svarva, og fortsatte:

- Vi vil sørge for å behandle saken 28. februar i kommunestyret. Det er litt viktig at om foreldre ønsker barna inn i en barnehage, så må de søke i den barnehagen. Om man ikke får førsteønsket sitt, så har man anledning til å stå på liste. Heller ikke i dag slik at alle får førsteønsket sitt, så jeg anser ikke dette som et stort problem, svarte Svarva.

Nydal repliserte at han hadde forventet det svaret, og la til at dette ikke er det samme som forutsigbarhet for småbarnsforeldrene på Skogn.

- Jeg syns det er dårlig gjort at denne saken ikke kommer opp i møtet i januar, for å skape forutsigbarhet, sa han i møtet.