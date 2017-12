Vedtok ny ramme for Åsen-hall

Nyheter

Flerbrukshallen i Åsen nærmer seg stadig realisering. Onsdag kveld ble budsjettrammen for prosjektet vedtatt enstemmig av kommunestyrets representanter. Det betyr at investeringsrammen for hallen økes for å dekke inn revidert kalkyle for både hall, tomt og infrastruktur.

I økonomiplanen ligger flerbrukshallen inne i investeringsoversikten for perioden 2018-2021. I år har prosjektet fått to millioner kroner til oppstart av prosjektet, mens det i 2018 er satt av 25 millioner kroner. Summen omfatter likevel bare bygget, og ikke verken tomt eller infrastruktur knyttet til hallutbyggingen. Saksutredningen fra rådmannen viser at tomta vil koste 11,875 millioner kroner. Flerbrukshallen med spilleflate for håndball og mulighet for tredeling, samt et begrenset tribuneanlegg, garderober, kiosk/vaktrom og sitteareal ved kiosken er anslått å koste 46,4 millioner kroner med en usikkerhetsmargin på 20 prosent.

Ikke plutselig mye dyrere

Utbyggingen skal finansieres med låneopptak på et anslag på 37,1 millioner kroner. I tillegg vil kommunen få 25 prosent momskompensasjon, anslått til 11,1 millioner kroner, samt ti millioner kroner i spillemidler og tilskudd.

- Det har vært litt fram og tilbake i media i forhold til utvidelse av rammene. Det er egentlig to forskjellige formål, men i og med at de kommer samtidig og kommunen er byggherre på begge, ble det naturlig å legge inn infrastrukturkostnaden og flerbrukshallen i samme sak. Det er ikke slik at hallen plutselig har blitt så mye dyrere som kan se ut til her, sa rådmann Ola Stene.

Tredobler spillemidlene

Han viste også til at når kostnadene stiger, stiger også verdien av momskompensasjon, som kommunen får nesten tre ganger så mye tippemidler som tidligere anslått, samt dobbelt opp med momskompensasjon.

Kostnadsøkningen for kommunen via låneopptak blir på omtrent 20 millioner kroner.

- Jeg skrev i saken av rådmannen var i tvil, fordi vi har mye gjeld. Men med den store befolkningsveksten vi har og behovet for idrettsanlegg, så har vi endt opp med å tilrå denne saken, noe også formannskapet var enig i, sa Stene til kommunestyret i sin orientering om saken.

Arild Børseth (Ap) var positiv til saken, til tross for kostnadsøkningene.

- Jeg er glad på åsbyggens vegne at det blir hall i Åsen, sa han.

Skeptisk til økningen

Børge Lund (KrF) sendte deretter et sterkt signal til politikerne og rådmannen om at kostnadsøkningene nå må ta slutt.

- Jeg er fortsatt i tvil, for dette er en betydelig økning. Det er utredet for 25 millioner kroner, men så ender det på dobbelt så mye. Kommer ikke med et alternativt forslag, men her må det ikke komme mer stang ut. Dette bør være et tak, ikke en ramme, sa Lund og sa at det ikke burde være rom for mer kostnadsøkning for hallprosjektet etter denne økningen.

Robert Svarva (Ap) minnet om at flerbrukshallen er viktig for frivilligheten og lokalbefolkningen, men også for skolen.

- Dette er en gladsak for Åsen, men også området rundt. Blant annet er det et tett samarbeid mellom Åsen og Frosta. Dette vil være viktig for bolyst og ikke minst nyetableringer framover, sa ordføreren fra talerstolen.