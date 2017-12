Jakter unge talenter på Innherred

Nyheter

- Vi ønsker å være med å heie på dem som kan skape begeistring og vekst i vår region, og håper vi får mange søknader fra nettopp vårt lokalområde, sier bansjef i Sparebank 1 SMN, Olav M. Salater i en pressemelding.

SpareBank 1 SMN ønsker å dele ut 600 000 kroner i stipend til unge lokale talent innen nærings- og samfunnsutvikling, idrett og kultur, og oppfordrer nå folk fra Levanger og Verdal til å søke. Det er nå 21. gang at banken deler ut talentstipend.

Fikk dra på studietur

Kevin Hovdahl Holmli er tidligere vinner av bankens talentstipend. Han er dessuten nyansatt i banken.

-For min del var talentstipendet en anerkjennelse til min sangutøvelse og stipendet gav meg mulighet til å dra på studietur og gjennom dette videreutviklet jeg meg som sanger, sier han i pressemeldingen.

Ny samfunnskategori

Det skal deles ut stipend i tre kategorier, disse er samfunn, idrett og kultur. Nytt av året er samfunnskategorien.

- Vi har tidligere delt ut stipend til unge gründere, og nå har vi utvidet kategorien. Vi ser for eksempel etter forskerspirer og unge samfunnsbyggere med et talent innen innovasjon, samfunns- og næringsutvikling. Jeg vet det finnes mange engasjerte, initiativrike ungdommer her i området, så jeg oppfordrer alle til å søke, eller nominere noen de kjenner, sier Salater.

Vinnerne blir kåret etter vurdering av fagjuryer og hovedstipendvinnerne i hver kategori mottar 50 000 kroner, mens øvrige vinnere får 20 000 kroner. Søknadsfristen er 15. januar.