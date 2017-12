Nå har noen sikret seg «SKITBIL» i Verdal

Nyheter

Vegdirektoratet åpnet 15. juni opp for muligheten til å selv bestemme hva som skal stå på bilskiltet. Personlige bilskilt ble umiddelbart populært, og siden i sommer har Statens vegvesen mottatt totalt 18.440 søknader.

Per 27. november er det 4 188 personlige bilskilt som er innvilget og betalt av kunden som dermed har rettighetene til sitt skilt i 10 år. Skiltet kan bare inneholde to til sju tegn, og navn som kan forveksles med ordinært kjennemerke og støtende ord og uttrykk blir avvist. Det samme gjelder beskyttende varemerker eller offentlige titler.

Statens vegvesen har nå offentliggjort hvilke bilskilt som er innvilget og betalt av kunden. I juli skrev vi en sak om at «Verdal» var tatt, men dette finner vi ikke på listen nå. Kanskje følte vedkommende at ansvaret med å kjøre rundt med kommunenavnet ble for stort?

Uansett, disse skiltene er innvilget og betalt for i Verdal og Levanger så langt:

Verdal

SVERREI

GASSMAN

VESTVIK

SKITBIL

Levanger

IRAKI

BREDING

DJBR3NN

WAXD

RANDI3

