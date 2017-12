På dette området har spesielt Verdal utmerket seg

Nyheter

Onsdag kveld ble den siste nordtrønderske trafikksikkerhetsprisen delt under fylkestingets møte i Steinkjer. Prisen gikk til Verdal kommune, som ble hyllet for sin satsning på trafikksikkerhet. Ordfører Bjørn Iversen og prosjektleder for trafikksikkerhetsplan Anne Grete Wold fikk hederen overrakt av fylkesordfører Pål Sæther Eiden og leder i Trafikksikkerhetsutvalget, Edvard Øfsti, skriver Nord-Trøndelag fylkeskommune på sine hjemmesider.

Dette er juryens begrunnelse:

«Verdal kommune har et aktivt og bredt sammensatt trafikksikkerhetsutvalg. Kommunen har en oppdatert temaplan for trafikksikkerhet. Temaplanen blir fulgt opp blant annet på møter med ressursgruppen (samfunnskontrakt). I tillegg blir kommunale enheter invitert til trafikksikkerhetsutvalget for å orientere om det videre arbeidet i enheten. Verdal kommune ble godkjent som trafikksikker kommune 25. november 2016, som den første kommunen i Nord-Trøndelag. Kommunen har utarbeidet en temaplan for økt sykkelbruk. De har utarbeidet gatebruksplan for Verdal by. Verdal kommune har i samarbeid med Statens vegvesen forskuttert og bygd gang/sykkelveg langs fylkesveg på industriområde. Kommunen driver aktivt med trafikkmålinger med måling og dokumentasjon av hastighet og trafikkmengde samt fordeling av «lette/tunge» kjøretøy. Benytter også fartstavle «din hastighet» aktivt for å få redusert hastigheten på konkrete strekninger».