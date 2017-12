Selskapene omsetter for 18 milliarder i Levanger og Verdal

Nyheter

Sparebank 1 SMN presenterer nå sitt nye konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet for 2017. Bak barometeret ligger analyser av regnskapene til omkring 40.000 bedrifter i regionen. Deriblant 1.327 aksjeselskaper som utgjør AS-delen av næringslivet i Levanger og Verdal.

- Konklusjonen er klar: Vi har en robust næringsstruktur som står seg godt i både gode og mer krevende tider. 2016-regnskapene viser god vekst og økt lønnsomhet i Trøndelag. I Møre og Romsdal går samlet omsetning ned, mens lønnsomheten holder seg stabil, oppsummerer Sparebank 1 i barometeret.

Øker i Levanger

Tallene viser at Levanger har 739 aksjeselskaper registrert i Brønnøysundregistrene ved utgangen av 2016. Det er 29 flere selskaper enn i 2015. Selskapene omsetter totalt for 11 milliarder kroner, noe som er 500 millioner kroner mer enn året før. Driftsmarginen ligger i snitt på 5,3 prosent, og er uforandret fra 2015 til 2016. Antall konkurser økte imidlertid fra 12 til 16 fra 2015 til i fjor. Nyetableringene økte derimot fra 69 nye aksjeselskaper i 2015 til 83 nye aksjeselskaper i 2016.

- Levanger er en spesiell kommune, siden Helse Nord-Trøndelag og Norske Skog står for en ganske stor bit av omsetningen , sier banksjef for næringsliv i SpareBank 1 SMN, Kjell Morten Myrvang.

Helse Nord-Trøndelag HF omsetter alene for 3,059 milliarder kroner, og ligger på 12.-plass i Midt-Norge-oversikten over omsetning. Norske Skog Skogn AS ligger på 19.-plass med en omsetning på 2,067 millioner kroner. Øverst i omsetning ligger Helse Midt-Norge Rhf med en omsetning på hele 20,6 milliarder kroner.

Myrvang trekker samtidig fram det høye antallet nyetableringer i Levanger (83 i 2016 mot 69 året før) som positivt.

- Uten å ha analysert det helt, så betyr nok utbyggingene på Moan en del for de mange nyetableringene, sier han.

Omsetningen ned i Verdal

I Verdal var det 588 registrerte aksjeselskaper i 2016. Det er seks flere enn året før. Omsetningen gikk ned fra en total på 7,3 milliarder kroner til 7 milliarder kroner i 2016. Omsetningsveksten gikk dermed tilbake 4,1 prosent.

- I Verdal skyldes nok deler av utviklingen Kværner, hvor omsetningen vil svinge i takt med kontraktsleveringer. Jeg tror 2017 blir bedre for samlet omsetning i Verdal, sier han.

Det ble også registrert 13 konkurser i Verdal i fjor, en oppgang på ni fra året før. I Levanger gikk 16 selskaper konkurs i fjor - en oppgang fra 12 året før.

- Det er jevnt over en stigende trend at supertidene og toppene begynner å bli nådd, sier Myrvang og legger til at det ikke er spesielt høye konkurstall i Levanger og Verdal.

Færre etableringer i Verdal

- Det er også litt mindre nyetableringer i Verdal enn før med 40 nyetableringer, mot 83 nyetableringer i Levanger. Før var de jevnstore på etableringer, sier Myrvang. I 2015 ble det etablert 53 nye aksjeselskaper i Verdal, noe som betyr en nedgang på 13 selskaper til i fjor.

Myrvang trekker fram en god driftsmargin for både Levanger og Verdals del som positive trekk. I Verdal økte driftsmarginen fra 4,7 prosent i 2015 til 5,4 prosent i fjor. I Levanger ligger driftsmarginen på 5,3 prosent begge år.

- I Verdal er det mye entreprenørvirksomhet, og deres mål er ofte å nå fem prosent. Dette er en ganske sunn base, sier banksjefen.

- Ser lyst ut

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Finn Haugan, oppsummerer i barometerrapporten situasjonen slik:

- Framover ser det fortsatt lyst ut i Trøndelag. Nordfylket vilnyte godt av økte petroleumsinvesteringer og potensielt nyeoppdrag på Kværner Verdal, fylkesfusjonen med Steinkjer somadministrativt hovedsete er allerede i ferd med å gi positiveringvirkninger og langs kysten blomstrer havbruket. Ogsåsørtrønderne gleder seg over gode laksepriser og bedre kontrollpå helsesituasjonen. Også har jo fylket et unikt fortrinn i detsolide FoU­miljøet i Trondheim sentrert rundt NTNU og Sintef.