Har blitt klokere på det farligste og mest krevende yrket

Prosjektet «Sammen i kriser - mest klok, lite skadet» er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger og Verdal kommuner, og Levanger og Verdal landbruksforum.

Kriser stadig vekk

Temaet er forebygging og håndtering av kriser i landbruket. Prosjektet har pågått siden 1. mai 2016, og tirsdag morgen skal det formelt overleveres styringsgruppa. Den består av den øverste kommunale ledelsen i begge kommuner, samt styret i Levanger og Verdal landbruksforum.

– Krisene i landbruket oppstår stadig hyppigere, og utviklingen i landbruksnæringen gjør at konsekvensene kan bli svært alvorlige. Både for den enkelte gårdbruker og for samfunnet, sier prosjektleder Marthe Leistad Bakken.

Deprimerte og skadeutsatte

Helseundersøkelsen HUNT viser at mannlige bønder er den yrkesgruppen som oftest opplever depresjon, og arbeidsforholdene har sannsynligvis «skylda».

– Usikkerhet om framtida, høy økonomisk risiko og ensomhet i yrket er ting som påvirker bondens hverdag i stor grad, sier Bakken.

Bondeyrket er dessuten et av de farligste, rent statistisk. Selv om bare tre prosent av norske arbeidstakere jobber i landbruket, skjer 25 prosent av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv nettopp i dette yrket. Landbruket er den fastlandsnæringen med flest dødsulykker i Norge.

Viser det frem

Dette er tema som prosjektet har sett nærmere på i perioden, og resultatene viser at samhandling og kunnskap er viktige element i enhver krise som oppstår - og ikke minst i forebygging av kriser.

Når prosjektet overleveres i rådhuset i Levanger tirsdag morgen vil det også bli en presentasjon av det. Leder i prosjektgruppa, Oddbjørn Nordset, vil innlede. Deretter vil prosjektleder Marthe Leistad Bakken gå gjennom hovedfunn og resultater, før Levanger og Verdal landbruksforum vil legge frem prosjektets betydning for næringen. Fylkesmannen vil også være representert, for å si noe om deres vurdering av prosjektet.