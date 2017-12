Har tid til en kaffetår i førjulstida

Nyheter

- Den siste julevasken tar vi på lille julaften, for huset må være skinnende rent på julekvelden.

Torill Øyen er klar på det, men ikke alle rundt kaffebordet var like sikker om de skulle følge hennes eksempel

Det var som i skjønner avslappet steming rundt kaffebordet på Nervik ved torget i Levanger mandag formiddag.

Pensjonistene tok seg tid til en kaffetår, og samtidig litt oppdatering av de siste lokale nyheter nå på oppløpssiden i julestria.

På vei videre

Ja, sågar Astrid Rønning og Turid Pettersen var ikke ferdig med dagens kafferunde heller.

Klokka 12 skulle de på kafeen på rådhuset, for der skulle vært nytt treff med en annen gjeng.

Men 87 år gamle Astrid Rønning har bare å lage surkålen igjen, og det mener hun skal gå greit.

- Ja, det må vi få til, og du må få med at den er hjemmelaget. Noe annet går ikke.

Vi får damene med på en liten mimrerunde fra før i tida, og alle må nok innrømme at det nok blir gjort litt enklere nå enn i de såkalte gamle dager.

Likevel - selv om ikke alle har vært like pliktoppfyllende, så må kakeboksene fylles opp før jul.

Sju sorter

Åse Marie Sandnes har alle sju sortene klar, men må nok innrømme at det ikke er like lett å bli kvitt alle sammen før 20. dag jul noteres i kalenderen.

- Det er nok ikke alle barna som er like glad i alle sortene, så derfor blir det litt inn- og ut brød som vi kalte det før i tiden, ler hun.

Det er nok også en stund siden den halve grisen ble lagt på kjøkkenbenken og skulle utnyttes til minste trevl - ja, den gang skulle selv tarmene utnyttes til pølser i ulike varianter.

- Min far jobbet hos slakter Bye blant annet. Han hadde travle tider før jul da han ble hyret til mange private oppdrag for å slakte julegrisen rundt omkring, minnes Turid Pettersen.

Nå er det nok litt enklere i de tusen hjem. Ribba kjøpes ferdig rutet, og pinnekjøttet kan jo også kjøpes ferdig stekt om man ønsker det.

- Uff ja, det var nok litt mer styr før. Vi var i full jobb og alt skulle ordnes til jul. Det kunne nok hende at vi var litt klar ja når jula endelig ringtes inn, sier Åse Marie.

Uenig om tre

Når det kommer til selve juletreet har enkelte i kvintetten gått over til den moderne varianten, men der blir man tydeligvis ikke enig om hva som er det rette - plast eller ekte vare.

- Det må være granbar lukt i stua, ellers blir det ikke jul, sier Torill Øyen bestemt om den saken.

Det er vel også enig om at julegavekjøpene kanskje har kommet litt for langt, og de må nok innrømme at de har barnebarn som har blitt skjemt litt bort opp gjennom årene.

- Jeg husker for mange år siden, og skulle kjøpe julegave til min fem søsken. Jeg mener jeg var rundt ti år gammel og hadde fått 25 ører å handle får, men det holdt til fem små sjokolader. Det var andre tider, sier Astrid Rønning.

Artigst for de små

På bordet bortenfor fant vi Karen Asperheim fra Mule og Mette Haug fra Røstadlia. De og hadde tatt seg tid til en kaffekopp nå rett før jul.

- Du vet - vi tar det litt mer med ro nå enn før. Jula er vel artigst for den yngre garde, men uansett er det godt med et lite avbrekk i den mørke tida.

Karen Asperheim minnes også en tid for mye skulle være klart til jul, men venninnen Mette kan fortelle at hjemmebrygget ingefærøl ble gjort klar i løpet av helgen som var, så noe av tradisjonene blir holdt i hevd.

Uansett om det er mindre julemas enn tidligere, så gleder begge seg til å sette seg ned å se på kvelden før kvelden på fjernsyn lille julaften.

- Du vet - det blir ikke jul uten hovmesteren, så han må vi ha med oss, sier Karen.

Begge to drar bort til barn og barnebarn på selv julekvelden, men en ting må Mette ha med seg i bagen.

- Moltekrem. Ingen julaften uten sjølplukket molte. Den tradisjonen klarer vi å holde på - enda i hvert fall, smiler Mette Haug.