Samler flasker for å hjelpe barn

Nyheter

Tredje klasse på Åsen barne- og ungdomsskole har flaskeaksjon nå i desember, hvor de samler inn penger til SOS- barnebyer.

–På skolen har vi noe som heter «Omvendt julekalender». Fokuset her er å lære om andre barn som ikke har det så godt som oss i Norge. Vi samler derfor inn tomflasker og panter. Vi bruker to gymtimer i uka (i tre uker), og samler flasker i Åsen sentrum. Noen samler også flasker hjemme, hos naboer, slekt og venner. Pengene samler vi i en sparegris på klasserommet. Disse skal sendes til SOS- barnebyer siste skoledag. Vi gleder oss over dette og synes det er stas å gjøre en innsats for andre. Til nå har vi fått inn over 4000 kr, skriver skolen.

Her forteller elevene selv om aksjonen:

Vi bruker gymtimene våre på å samle flasker. Jeg synes det er bra å hjelpe andre fordi de har ikke noe mye penger. Skulle ønske at de bodde i et mer godt og bedre land.

Målet er jo å få mest mulig penger. Jeg synes det er trist å tenke på de som ikke har det godt.

Vi samler flasker. Det er mange som vil hjelpe til. Jeg blir glad av å hjelpe andre barn.

Vi panter flaskene og får penger som vi legger i en stor sparegris på klasserommet vårt. Det er godt å tenke på at vi er med på å gi et godt hjem til barn i andre land.

Vi samler tomflasker rundt i Åsen sentrum. Vi får mange flasker av de vi spør. Vi gjør det for at de i SOS- barnebyer skal få det godt. Jeg synes det er bra at alle skal få det godt i julen.

Vi samler inn flasker for at SOS- barnebyer skal være trygg. Jeg synes det er bra.

Vi samler flasker og panter dem og gir pengene til SOS- barnebyer. Vi kan hjelpe de med å få en god jul. Jeg synes det er snilt å hjelpe andre barn og mennesker.

Vi i 3. klasse på Åsen skole samler flasker, noen samler flasker hjemme, eller hos naboer, tanter og onkler. Vi går i nabolaget i Åsen sentrum hver tirsdag fram til jul. Jeg blir glad av å tenke på at vi hjelper de som ikke har det så bra.

Vi hjelper folk i andre land og gir dem pengene vi samler inn. For å hjelpe andre legger vi pengene i en stor sparegris.

Jeg synes det er snilt og hjelpe folk i andre land. Jeg blir glad av å hjelpe andre.

Vi samler flasker i gymtimene i nabolaget i Åsen. Målet vårt er å samle mest mulig flasker til å SOS- barnebyer. Jeg blir glad av å hjelpe andre.

Vi samler tomflasker til SOS- barnebyer. Vi bruker gymtimene oppi nabolaget i Åsen sentrum. Hvis du har tomflasker, gi dem.

Vi bruker opp gymtimen vår. Noen samler flasker hjemme. Vi har en stor sparegris på klasserommet.

Vi samler tomflasker og panter de og legger pengene i en sparegris på klasserommet og gir det til SOS- barnebyer.

Vi henter tomflasker i Åsen oppe i nabolaget. Vi legger pengene i en stor sparegris på klasserommet.

Vi samler tomflasker. Vi samler flaskene i nabolaget i Åsen. Vi panter flaskene også, for pengene skal vi gi til SOS- barnebyer. Jeg håper andre barn får det bra.

3. klasse samler flasker. Vi bruker gymtimen vår. Vi henter flasker i nabolaget. Flaskene blir pantet og da får vi penger. Pengene skal vi gi til SOS- barnebyer. Jeg håper er barna får det bra.

Vi samler in flasker til SOS- barnebyer. Vi gir pengene til SOS- barnebyer fordi di ikke har mye. Det er gøy å pante flasker.

Vi gir pengene til SOS- barnebyer for de har ikke like mye som oss. Jeg synes det er arti og samle tomflasker. Jeg hopper at noen barn kan få feire jul når de får penger av oss. Jeg hopper at dere har tomflasker som vi kan få.

Vi bruker gymtimene våre. Vi samler flasker og panter. Målet vårt er at noen som ikke har det så bra at de skal få en god jul.

Vi samler flasker og panter de og gir pengene til SOS- barnebyer. Vi legger pengene oppi en stor sparegris på klasserommet.

Vi samler flasker, så panter vi de, så gir vi penene til SOS- barnebyer. Vi har en tung sparegris på klasserommet. Målet vårt er å samle flasker. Vi håper du har mange tomflasker. Lever de på Åsen skole.

Vi håper at mange hjelper oss så vi kan hjelpe barna å ha en god jul. Jeg synes at alle skal ha det bra i julen. Jeg synes det er gøy å hjelpe mennesker som ikke har det så bra. Jeg blir glad av å hjelpe folk.

Det er mange snille mennesker som gir flasker til oss, også panter vi det og legger det i en sparegris på klasserommet. Vi bruker alle gymtimene til å spørre om flasker. Vi gir alle pengen til SOS- barnebyer.

Vi synes at flaskeaksjonen er en veldig god idè. Jeg føler meg veldig bra når jeg gir penger til andre barn.