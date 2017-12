Nå er E6-planene klare

Nyheter

Statens vegvesen har i dag offentliggjort hva de går for på E6-strekningen.

– Vi har satt inn ekstra ressurser i planleggingen, som dermed har tatt bare halvparten så lang tid som planlagt. Takket være det effektive arbeidet fra vegvesenet kan politikerne nå behandle kommunedelplanen våren 2018, konstaterer prosjektleder Bernt Arne Helberg i Statens vegvesen.

Økt trafikksikkerhet

Etter en grundig utredning av flere mulige traseer, er den faglige anbefalingen nå klar for samtlige fire kommuner som E6 går gjennom: Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

– Vi har planlagt slik at det er mulig å bygge firefelts E6 med fartsgrense på 110 km/t. Traseen skal gi økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og positive regionale effekter, sier Helberg.

Få kryss

Den fremtidige E6en skal ha få kryss. Det blir omtrent en mil mellom hvert av dem. Vegen skal også gå utenom tettstedene.

– Kryssløsninger krever mye areal. Færre av dem betyr at det ikke trengs å ta så mye dyrkajord. Det holder også kostnadene nede og gir ei effektiv gjennomfartsåre, argumenterer Helberg.

Tunneler under Holåsen og Høgberget

I Levanger fra Ronglan mot Skogn legges ny E6 i nærheten av den gamle. Sør for Holåsen blir det kryss i to plan. Deretter går vegen inn i tunnel under Holåsen og Skogn sentrum. Derfra går E6 utenom Nossum og i tunnel under Høgberget.

Ny E6-bru i Verdal

Så blir det et nytt kryss i to plan nord for dagens avkjøring til Moan. Dette blir krysset bilistene skal ta av i for å komme inn til Levanger sentrum. Istedet for å ta dagens sving mot Mule, fortsetter E6 rett frem og inn i en ny tunnel under Salthammer, før den går videre mot Verdal.

I Verdal kommer E6 fra Salthammer ned mot dagens E6. Det blir et nytt kryss i to plan mellom dagens kryss med Jamtlandsvegen i Vinne og Hamnekrysset. Der kjører også man av inn til Verdal sentrum.

Gammel E6 blir lokalveg

Deretter går den nye firefeltsvegen ved siden av dagens E6, og over Verdalselva på ei ny bru øst for dagens E6-bru. Den nye E6en mot Fleskhus blir liggende på østsiden av jernbanelinja. På Fleskhus blir det ikke noe kryss, E6 går bare videre i tunnel gjennom berget og kommer ut på Røra.

På Røra vil krysset komme omlag en og en halv kilometer nord for dagens kryss med fylkesvegen mot Straumen på Inderøya. E6 fortsetter i tunnel gjennom Røskje og videre nordover vest for jernbanelinja og vest for Sparbu sentrum. Nord for Sparbu krysses jernbanelinja, og E6 kobles på dagens E6 fra Mære.

– Få kryss krever et godt lokalvegnett. Derfor vil dagens E6 opprettholdes som lokalveg, og til en viss grad fremdeles bli mye brukt, sier prosjektleder Bernt Arne Helberg. Blant annet gjelder dette på strekningen mellom Levanger og Verdal, og fra Verdal til Røra.

– Selv om mye lokaltrafikk vil gå her, viser beregninger vi har gjort at trafikken vil bli vesentlig mindre enn i dag, sier Helberg.

Tilbud til reisende

Rundt kryssene på E6-strekningen blir det bussholdeplasser og parkeringsplasser for både biler og sykler. Ett av de fem kryssene vil få døgnhvileplass for tungtrafikk, og det blir tre rasteplasser henholdsvis i Levanger, Verdal og på Røra. Det blir også to kontrollplasser, i Levanger og Verdal.

Det er regjeringen som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å planlegge den nye E6-strekningen. Den er kostnadsberegnet til 11,5 milliarder kroner, der staten gir en oppstartsbevilgning på 710 millioner kroner.

Opp til politikerne

I siste del av planperioden, fra 2024-2029 er det kalkulert med 600 millioner kroner i bompengeinntekter.

– Vi er ferdige med vår faglige anbefaling. Nå er det opp til politikerne i kommunene å behandle vår anbefaling. Det er også politikerne i Stortinget som bestemmer om de ønsker å prioritere penger til å bygge denne vegen, sier Bernt Arne Helberg.