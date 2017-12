Nå er det storsteinkjers tur til nattlig førjulshandel

Nyheter

Verdalingen skrev i 2014 om Rema-stuntet i Verdal, der kjøpmennene Lars Røstad og Anders Juberg holdt åpent hele natt til lille julaften.

Holder åpent 39 timer i strekk – Vi må være her på natta uansett, så da kan vi like gjerne slippe kundene inn, sier Rema-kjøpmennene Lars Røstad og Anders Juberg.

Må jobbe likevel

Nå har begge blitt kjøpmenn i nabokommuner, på hver sin side. Sistnevnte lover samme stunt i 2017 - denne gangen på butikken han driver på Nordsia i Steinkjer.

Stuntet gjør normalt sett ikke stort fra eller til på arbeidsdagen til en kjøpmann som lever og ånder for jobben sin. For 22. desember er en av årets travleste dager, og det er helt vanlig at arbeidsdagen må strekkes utover natta for å rydde og etterfylle varer i butikken.

– Når vi likevel må være her, kan vi like gjerne holde åpent, forklarte Juberg i avisreportasjen for tre år siden, og det samme fremhever han denne gang.

Erfaringsmessig er det fort en god del personer som kommer innom i løpet av natta, en gang tidligere var det kø i kassa klokka to på natta.

Gløgg og kaffe

Juberg tror likevel han kan garantere relativt køfrie kasser for de som kommer utenom den vanlige åpningstiden, og tenker at personer som jobber turnus kan få en mulighet til handling på et uvanlig tidspunkt.

Han lover varm kaffe og gløgg til alle som tar turen innom, og en ting til.

– Litt tullprat.

Særlig om noen verdalinger tar kjøreturen innover, sikkert.