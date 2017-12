Norske Skogindustrier melder oppbud

Nyheter

Tirsdag morgen melder styret i Norske Skogindustrier AS at de melder oppbud. Det kommer fram i en børsmelding fra selskapet, hvor de sier at de går til skifteretten i Oslo tingrett for å levere begjæring om konkurs. Årsaken er at det ikke er mulig å få til en frivillig løsning på rekapitaliseringen av selskapet, som eierne har jobbet for i hele år.

Dagens leder Røkke kan bli redningsmannen Han ser nok på avispapirkonsernet som en skattkiste, selv om det kanskje ikke er utslagsgivende, konkluderer redaktøren.

Påvirker ikke driften

- Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember 2017.Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag.

Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier er skuffet over resultatet av prosessen.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Tillitsvalgt ved Norske Skog på Skogn, Svein Erik Veie, sier til NRK at alle steiner er snudd, og at han er trygg på at driften videre blir godt ivaretatt.

– Jeg er veldig trygg på at driften vil bli ivaretatt på en god måte, til de beste for leverandører og de ansatte. Ingen har noe å frykte for framtiden, slik jeg ser det, sier Veie.

Flytter over ansatte

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den situasjonen som nå foreligger.

Sju milliarder i gjeld

- Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA, står det i børsmeldingen.

Norske Skog ble etablert i 1962 for å produsere avis- og magasinpapir. De har i dag 2.500 ansatte, hvorav 940 i Norge fordelt på fabrikkene på Skogn og i Halden. Ved utgangen av tredje kvartal i år hadde selskapet rundt sju milliarder kroner i netto rentebærende gjeld, mens børsverdien var redusert til 60 millioner kroner. De største aksjonærene i selskapet er nå Kistefos (12,8 prosent), Bertel O. Steens Ses AS (4,3 prosent) og Astrup Fearnley (3 prosent).

Aker-konsernet med Kjell Inge Røkke i spiss har sammen med Norske Skogs største långiver, Oceanwood, også kastet seg inn i kampen om å ta over fabrikkene til selskapet. De ville framtvinge en konkurs i det børsnoterte toppkonsernet Norske Skog ASA for å kjøpe fabrikkene rimelig og uten gjeld i konkurrsalget.