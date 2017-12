Tilkalte politiet for å få råd

Nyheter

Tirsdag ettermiddag stod denne politibilen parkert utenfor hovedinngangen på Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

Innherred sjekket saken med operasjonssentralen til Trøndelag politidistrikt, som forteller til Innherred.no at rektoren på ungdomsskolen hadde bedt om at politiet tok seg en tur for å gi noen råd til hvordan de skal håndtere en gruppe elever som «er vanskeligere enn andre», slik operasjonslederen beskriver det overfor lokalavisa.

– Hadde det skjedd noe i dag?

– Nei, det var ingen akutt hendelse. Besøket i dag skyldes at skolen ønsket rådgivning.

Innherred er kjent med at det over tid har vært utfordringer knyttet til elever ved skolen. Inneværende skoleår skal problemene ha tiltatt, både i omfang, hyppighet og alvorlighet, med episode(r) relativt nylig. Det skal blant annet dreie seg om trusler mot ansatte fra en ganske stor gruppe ungdommer.