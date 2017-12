Bevilget penger på sitt siste møte

Nyheter

Tirsdag hadde fylkesrådet i Nord-Trøndelag sitt siste møte som eget nordfylke.

Dette er på mange måter regjeringen for fylket.

Fylkesrådet hadde mottatt flere pengesøknader om støtte til arbeid og prosjekter ulike steder rundt om i fylket.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter får tre millioner kroner til utvikling av Stiklestad som museum, samfunnsaktør og symbolsted fram mot 2030.

Fylkesrådet forutsetter at både staten, de andre fylkeskommunene og andre sentrale aktører som er med i det faglige nettverket og koordineringsarbeidet mot 2030, blir medfinansiører i nærmeste framtid, heter det i vedtaket fra møtet.

Fire millioner til Falstad

Stiftelsen Falstadsenteret innvilges inntill 930 000 kroner til gjennomføring av Falstadsenteret, og midler til digital rekonstruksjon av Falstad.

Tilskuddet forutsetter at:

Erfaringer og kunnskap fra arbeidet aktivt deles med andre museum og kulturminneinstitusjoner i regionen.

Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred inviteres inn i arbeidet.

Nord Universitet sitt miljø innenfor opplevelsesteknologi kobles på arbeidet.

Videre i vedtaket heter det:

Stiftelsen Falstad oppfordres også å søke på verdiskapingsprogrammet i regi av Riksantikvaren. Prosjektet bør da omfatte en bredere involvering av regionalt nettverk på området, og ha et sterkt fokus på resultatmåling og erfaringsdeling. Prosjektet vil i så måte kunne gi merverdi for kulturminnefeltet som utviklingsressurs.

Fylkesrådet gir også tre millioner kroner til prosjektet «Minnelandskap Falstad - indre leir - fase en».

Hjulene i gang

Turneteateret i Trøndelag, som er lokalisert i Verdal, for en engangsbevilging på en million kroner for 2018 for å opprettholde planlagt aktivitet.