Den nye skogbrukssjefen er en skikkelig villmarking

Nyheter

Tidligere i høst begynte Karstein Grongstad Lona som skogbrukssjef i Levanger og Verdal. Uten at Innherred skrev noe om det akkurat da han startet.

Men nå er ansettelsen nevnt i Norsk Skogbruk.

– Lona er utdannet forstkandidat fra NMBU og var ferdig våren 2017. Sommeren 2017 hadde han sommerjobb i Allskog, forteller de.

Fikk masterstipend

For så vidt var det også skrevet i Namdalsavisa for en måneds tid siden at han hadde startet som skogbrukssjef i Levanger og Verdal, idet 28-åringen fra Kongsmoen var en av åtte skogfagsstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som ble hedret med stipend.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale delte ut stipendene fra Skoglauget på 50.000 kroner.

– Et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i årene fremover. Skognæringen har mange muligheter og vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, sa ministeren i forbindelse med utdelingen.

Levde et år i villmarka

Karstein Grongstad Lona og Tina Skarsfjord Kristiansen ble foreldre til Oline i februar, og kjøpte seg hus på Reinsholm i Verdal i høst.

For seks år siden gjorde Karstein sammen med kompisen John Petter Mellingen (som for øvrig også bor i Verdal nå, nærmere bestemt i Leksdal - og jobber som markedsrådgiver i NTE) et ganske vilt «stunt». De pakket sekken og dro for å tilbringe et helt år i ei primitiv jakthytte et stykke utenfor Backe, øst for Strømsund i Sverige.

– Ideen kom plutselig, og vi kunne ikke få den ut av hodet, fortalte jaktkompisen da NRK omtalte stuntet for fem år siden. Året ble det beste i deres liv, de angret aldri.

Bjørne-drama

Dagene gikk stort sett med til jakt og fiske, og all mat var selvfanget bortsett fra litt hermetikk. De røyket til og med ned en elg som de porsjonerte utover vinteren.

Litt dramatikk ble det riktignok. Under elgjakta kom en bjørn plutselig gående mot dem, og Karstein måtte kaste opp rifla på refleks og skjøt bjørnen på bare to meters hold.