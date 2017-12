Sikret seg gullhunter-pin i siste liten

Nyheter

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4, er snart over i Levanger kommune. Siste mulighet for deltakelse før jul er torsdag 21. desember. Feltstasjonen som er i lokalene til gamle Skogn helsetun, åpner igjen 8. januar og stenger for godt 18. januar. Det betyr i praksis at det kun er åtte dager igjen av HUNT4 i Levanger på nyåret.

Spesiell utmerkelse

En som har benyttet seg av muligheten til en helsesjekk nå før jul er Geir Tørum fra Levanger sentrum. Han har sågar deltatt i de første tre HUNT-undersøkelsene fra midten av 80-tallet og ble belønnet med gull-pin som såkalt «Gull-Hunter».

- Etter å ha vært med i alle de tre tidligere undersøkelsene måtte jeg jo selvsagt delta i HUNT4 også. Jeg ser det som nyttig for min egen del og ikke minst for å bidra til forskning. Man kan ikke la en slik sjanse gå fra seg, sier 60-åringen, som gjennomførte undersøkelsen onsdag denne uka.

- Jeg hadde egentlig time for lenge siden, men da var det så travelt på jobb. Derfor passet det bra å komme på drop-in i dag, nå som det er litt roligere på jobb.

Gratis helsesjekk

Ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap), har selv deltatt og håper sine medborgere ser nytten av møte opp og bidra til framtidig forskning.

- Det er interessant og nyttig å få en gratis helsesjekk for sin egen del, men så er det også veldig viktig å være med på noe som er til nytte for generasjoner som kommer etter oss, sier Svarva.

Heldige deltakere i HUNT4 vinner premier. Levanger kommune gir ei krone per innbygger i form av et reisegavekort på 20.000 kroner. I tillegg deler HUNT4 selv ut en elsykkel verdt 17.000 kroner.

P.S. De som ennå ikke har mottatt invitasjonsbrev i posten vil få dette senest første uka i januar. Man kan møte på drop-in (utenfor timeavtale) alle dager. Feltstasjonen er stengt fredager. Og man kan møte selv om man ennå ikke har mottatt brev i posten. HUNT4 starter i Verdal 5. mars og feltstasjonen blir i lokalene til Ørmelen bo- og helsetun.