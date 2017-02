Fineste friluftsområder i Levanger og Verdal

Hvilket område liker du best?

Innherred.no skal i samarbeid med kulturtjenesten i Levanger og Verdal kommuner kåre det beste friluftsområdet i hver av kommunene. I første omgang vil vi få inn forslag på aktuelle områder. Deretter vil seks-sju områder i hver av kommunene bli valgt ut til å stemmes over.Send inn ditt forslag under, og skriv gjerne noen ord om hvorfor. Forslag kan sendes inn frem til og med 26. februar.Belønningen for området som vinner blir behørig omtale i neste utgave av NAF-boka, samt et kommunalt bidrag - med for eksempel bedre tilrettelegging for folk på tur eller ei informasjonstavle.