Hevder Bristol City kan være interessert i Jonas Svensson

Bristol City rykket opp til øverste nivå i England i 1905/06-sesongen, og tok sølv i 1906/07, men har etter den tid ikke all verden å vise til.

Sliter sportslig

Etter nedrykket i 1911 var de ikke tilbake i toppdivisjonen før 1976-1980, og etter den tid gikk det nedover på nytt. Nå spiller de i Championship, andre nivå i England, hvor de etter tre strake tap går inn i julestria på 16. plass, bare sju poeng over nedrykksstreken.

– Jonas Svensson kan meget vel havne i England på nyåret, og Bristol City kan være en aktuell klubb, skriver Bristol Post.

Agent med kontakter

De påpeker at Svensson fortsatt har halvannet år igjen av kontrakten, men at han nok har ambisjoner om å spille i utlandet, særlig i England.

Bristol Post påpeker at flere Championship-klubber holder et øye med Svensson, og at høyrebackens nye agent Per Jonsson er englandsbasert.

– Jonsson var blant annet involvert i overgangen til Andre Blackman fra Portsmouth til Bristol City i 2009 og har kontakter i Bristol, fremhever avisa.

I hvert fall to norske spillere har vært i Bristol City tidligere: Vegard Hansen og Stig Johansen.