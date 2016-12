Penger å hente hvis Verdal rykker opp

Bookmakerne er forlengst ute med odds på avdelingsvinnerne i Regionligaen 2017. Nå like før jul har imidlertid bookmakeren Nordicbet også fått Jørgen Tjærnås til å gjøre en bloggvurdering av lagene og oddsen for avdeling fem, som Verdal er med i.

– Det kan bli trønderdominans, tror bloggeren, som mener Stjørdals-Blink er den klart største favoritten.

Best odds på Kolstad

Det er ingen oppsiktsvekkende vurdering, men Tjærnås advarer mot at de røde og svarte kan komme til å miste noen av sine beste spillere - som Mats Lillebo, Jørgen Sollihaug, Sondre Hopmark Stokke og Ranheim-eide Vegard Fiske.

Nestfavoritt hos ham er Strindheim, som har mistet tre viktige spillere, men likevel antas å kjempe i toppen etter nedrykket fra divisjonen over.

Tjærnås utpeker Kolstad til overgangsvinner, og klubben som vant Verdals 3. divisjon suverent i år er ifølge bloggeren det beste spillet per nå til 12 ganger pengene på opprykk.

– Torbjørn Trøen fra Nardo og Byåsen-duoen Mats Oliver Bjerkan og Ole Gunnar Øien styrker alle laget ytterligere, konkluderer han.

Verdal tredje sist

Tjærnås har lite tro på både Træff, de to andrelagene til RBK og Molde, og de nordnorske innslagene i avdelingen. Sverreborg og Tillerbyen levnes imidlertid dårligst sjanser av alle. I vurderingen av Steinkjer og Verdal mener Tjærnås at de gule og svarte er et hakk foran Verdal slik situasjonen er i øyeblikket. Han avventer bekreftelse på at Maciej Raniowski og Tobias Luvenberg spiller for Verdal i 2017.

Det kommer de nok til å gjøre begge to, og da vil det vise seg hvem av klubbene som havner øverst. Å tro at noen av dem i det hele tatt er i nærheten av opprykk er sannsynligvis optimistisk.

50 på Verdal-opprykk

Tror du på favorittseier til Stjørdals-Blink er Unibet høyest med 1,9 i odds. Steinkjer gir 12 i odds hos både Unibet, Nordicbet og Betsafe, mens Verdal gir 35 i odds hos de to sistnevnte. Skal man først tippe på et Verdal-opprykk er det bedre å gå til Norsk Tipping, som gir hele 50 ganger pengene om det skulle skje.

Men det er nok akkurat like usannsynlig som noen opprykksfinale mellom Stjørdals-Blink og Steinkjer i siste serierunde...