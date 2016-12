Barli skal være aktuell for Molde

Verdalingen, som siden 2012 har stått i mål på Ranheim, kan være på veg til rosenes by.

Fotballkanalen.com erfarte tidligere i dag at Molde skal ha forhørt seg om muligheten til å hente 25-åringen til byen.

Verdalinger i blått og hvitt De er begge nøkkelspillere i OBOS-ligaen, og Even Barli poengterer at han elsker å spille mot LFK.

Nettstedet viser til Barlis uttalelser til Innherred tidligere i desember da Even Barli sa at han selvfølgelig hadde lyst til å prøve seg på et så høyt nivå som mulig for å se hvor god han kan bli.

– Og det vil jeg dersom jeg får muligheten, sa Even Barli.

Nå kan mulighetene komme ganske raskt. Ifølge adressa.no skal interessen vvære såpass stor at Molde allerede har lagt inn bud på keeperen.

– Ranheim anser imidlertid budet som for lavt, men etter det adressa.no erfarer pågår det fortsatt forhandlinger mellom klubbene, skriver adressa.no