Tolv lag deltok i romjulscupen på Skogn mandag 2. juledag. Det ble spilt som five-a-side, og kampene varte i tolv minutter.

I kvartfinalene var det Skogn Oldboys, Grasdyrkforeninga, Lydia Nalen og Geggolinis som gikk videre til semifinalene. Der ble det hele 5-1 til Geggolinis da de møtte Skogn Oldboys, mens Lydia Nalen vant 2-1 etter ekstraomganger mot Grasdyrkforeninga.

I den store finalen ble det hele 4-0 til Geggolinis i finalen da dommer Mathias Støfringshaug blåste av kampen. Det er deres andre seier i denne turneringa.

- Helt strålende

Innherred tok en prat med Geggolinisspiller Lars Einar Hynne etter at finalen var vunnet.

- Dagen i dag har vært helt strålende. Det startet litt trått, som det alltid gjør for mesterskapslag. Deretter fikk vi flyten og momentum i våre prestasjoner, oppsummerer Hynne til avisa.

I finalen ble det en knusende seier, og en bred stall var en av faktorene til at de gikk seirende ut på et overbevisende vis.

- Finalen skulle vise seg å være vår enkleste kamp. Vi merket at det andre laget ble slitne. Vi fikk da utbytte for vår brede stall. Alle har bidratt for dagens seier, forteller han.

Geggoilini har også et ungt talent som bidro til dagens seier.

- Osa på 12 år kom inn og noterte seg på scoringslisten. Han viste også frem sin eminente teknikk. Dette er artig, og ikke minst viktig for oss, sier Lars Einar Hynne.

- Det å gå hele veien var utrolig artig for oss da vi hadde lagt press på oss selv. Å innfri forventingene føltes godt, avslutter Geggolinis Lars Einar Hynne.

Vinnerlaget besto av: Lars Einar Hynne, Amund Solli, Rune Johnsen Osa, Ivar Solli Rønning, Lars Kristian Aune, Petter Nervik, Martin Aune, Eirik Wanderås, Einar Bredeli, Simon Dahlen og Espen Berger.