Her er det skiføre!

Den tradisjonsrike skituren i romjula er for mange et must. Selv om det ikke er all verden til snø i byen, så er det glimrende forhold rundt omkring i løypenettene på Innherred. Vi har laget en oversikt over hvor det er skiføre for øyeblikket.

Verdal

Malsådalen, som er en del av Helgådal ILs løypenett, har flotte forhold om dagen. Mandag melder de om et par centimetere med nysnø og fine forhold.

Fra Hallemsvollen til Vegenden meldes det også om snø og fine forhold. Dette er en del av Leksdal ILs løypenett, og er en del av Bulleråsrennets trasé.

Levanger

Frol kan tilby oppkjørte løyper både i lysløypa si og i fra Frolvulusjøen og inn til Roknesvollen.

Lysløypa i Møssingdalen har også oppkjørte løyper. Dette er en del av IL Aasgutens løypenett.

Ut i fra det vi ser på værmeldingene fremover, så er det å anbefale at alle som ønsker en skitur i romjula tar den så fort som mulig. Det meldes om flere plussgrader og regn mot slutten av romjula både på Verdal og Levanger.

Ønsker du å følge med hvordan ståa er rundt omkring så bruker flere av skiklubbene skisporet.no for å oppdatere hvordan forholdene er i løypene sine.

Send oss gjerne bilder av skiforholdene rundt omkring på Innherred til redaksjon@innherred.no, og kom gjerne med oppdateringer fra skogen og fjellet!