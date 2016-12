Maren Sagland imponerte i Åre

Langløpet Åre Swix Open ble arrangert mandag. Der ble det arrangert et langløp på førtito kilometer, og et løp på ti kilometer. Det ble ikke noe jubel for løperne fra Innherred på 42-kilometeren, men på 10-kilometeren vartet ei jente fra Vinne opp med en kruttsterk prestasjon.

Sagland imponerte

Vinne-løperen Maren Sagland tok en sterk 4.plass med tiden 29:57 på ti-kilometeren. Vinneren i kvinneklassen var den svenske landslagsløperen Ida Ingemarsdotter. Hun kom i mål kun to minutter og trettifem sekunder foran Sagland. Maren er født i 1999, og holder fortsatt junioralder også de to neste sesongene.

Niendeplass

Johan Kjølstad havnet til slutt på en skuffende 9.plass i langløpet på 42 kilometer. Han var hele tre minutter og tretti sekunder bak vinneren som var svenske Oskar Kardin. Tidligere har Eknes store sønn gjort det bra på dette løpet. Han står med to seire og en annenplass fra tidligere sesongen.

Leirådals Arild Olav Sagvold tok en 18.plass, og var tolv minutter og femtien sekunder bak vinneren.