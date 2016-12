Gamle og nye landslagsspillere var ikke nok

Vukus tradisjonsrike romjulscup ble for første gang spilt som sjuerfotball-turnering i idrettslagets egen storstue.

Det borget for mer fotballspill enn tidligere, men til syvende og sist var det likevel kynismen som vant. Det mente i hvert fall Vinnes frittalende frontfigur Simon Kløvjan etter finaletapet mot Verdals A-lag.

– De var feige. Her møter de et lag fra femtedivisjon, og så ligger de bakpå og satser på kontringer og langskudd, fastslo Kløvjan i en kombinasjon av adrenalin og glimt i øyet. Før han fortsatte:

– Vi unner dem denne seieren etter en turbulent fjorårssesong som holdt på å ende i nedrykk.

Bestemann sviktet

Kampen endte 0-0 etter ordinær tid og fem minutters spilleforlengelse. Som i høstens sluttspill om kretsmesterskap og opprykk sviktet det fra straffemerket for Vinne-laget, denne gangen ved at G15- og G16-landslagsspilleren fra 1995-1997, Stein Ingar Pettersen, sendte i vei en markkryper som Verdals keeper for anledningen, Erik Olsen, var nede og reddet.

– Stesse'n gjorde jobben. Han var den beste spilleren i hele turneringen, fastslo Kløvjan om lagkompisen, som riktignok måtte se Nesseguttens keeper Andreas Ørsleie stikke av med bestemannsprisen. Men toppscorertittelen fikk Stein Ingar Pettersen, med sine fem scoringer - flere av dem riktige perlemål.

– Straffe skal være mål. Så enkelt er det. Men jeg ble plutselig i tvil i tilløpet, sa Pettersen etterpå. Han viste gammel magi så lenke beina holdt, men da det led utpå ettermiddagen ble det kortere og kortere mellom krampene...

Verdal scoret på alle sine tre forsøk i straffesparkkonkurransen - Elias Mckellar satte den avgjørende straffen - og dermed ble det seier for Nils Petter Austads utvalgte.

Svensson-visitt

Verdal hadde på sin veg til finalen spilt 0-0 mot Nessegutten, slått Vinne G19 med 8-1 og Vuku med 3-1, før et ungt Levanger-lag ble slått 4-2 i semifinalen. Vinne slo Verdal G19 med 3-0, fortsatte med 4-0 over Leksdal og 3-1 over Levanger, før Nessegutten ble slått 2-1 i semifinalen.

Vinne Toppfotballs største stjerne, Jonas Svensson, fikk verken turneringsseier, bestemannspris eller toppscorertittel. Det tok han ikke så tungt.

– Det var en grei treningsøkt. I dag handlet det ikke om meg, men de andre utpå her, fastslo en heller ordknapp Rosenborg-spiller etter turneringen.