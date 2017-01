Leirådalsveteranene vant nyttårsstafetten

Arild Sagvold er godt i rute Langrennsløperen fra Leirådalen satser på å konkurrere seg i form frem til Vasaloppet i slutten av februar.

Verdalingene dominerte på Skallrennet Løpere fra Verdal tok med seg fem seire og fire KM-medaljer hjem.

Den tradisjonsrike nyttårsstafetten i Granåsen gikk av stabelen på årets siste dag. Det var flere lag fra Innherred som deltok, og ett av dem kunne juble for seier.

Leirådal ILs Arild Sagvold, Geir Martin Bjørkeng og Stein Otto Bjørkeng gikk til topps i veteranklassen. Sagvold fikk tøff motstand på første etappe, og laget lå over fire minutter bak teten ved første veksling.

Geir Martin Bjørkeng vant etappen sin og tok igjen begge lagene som lå foran dem i løypa etter den første etappen.

På sisteetappen klarte Stein Otto å holde unna, og de gikk i mål et minutt og trettitre sekunder foran andreplassen.

Flere gode resultater

Klubben hadde også med to andre lag. I G13/14-klassen ble det en 11.plass for laget som besto av løperne Fredrik Sivertsen, Klara Sofie Steinsli og Johannes Sivertsen. For Mathea Baglo Bjørkeng, Fredrikke Baglo Bjørkeng og Ingrid Bjørkeng ble det en fin 9.plass i klasse J13/J14.

Aasguten stilte også med to lag i Granåsen. Andrine Rønning, Anniken Evenhus og Guro Hegstad tok en sterk 4.plass i J11/12. I juniorklassen for menn havnet laget bestående av Emil Veien, Henrik Eingangshaug og Kristian Evenhus på 22.plass. Simen Hegstad fra Aasguten deltok på et mix-lag sammen med to Steinkjer-løpere. Mix-laget endte på en fin 4.plass i G15/16-klassen.

Frol og Leksdal hadde også et mix-lag med i G15/G16-klassen. Laget besto av Oddmund Haugnes, Marius Ressem og Tale Bruheim Breding.

Vinne skilag stilte med ett lag, og de endte på en 19.plass i juniorklassen for menn. Erlend Sandnes, Trond-Andrè Kolstad og Maren Smulan Sagland var løperne som konkurrerte på Vinnes lag.

Leirådals Magnus Sivertsen gikk for Henning skilag, og de vant juniorklassen for menn. Sivertsen hadde beste etappetid på sin etappe.