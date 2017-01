Clausen nummer fire i Tour de Ski

To menn fra Innherred deltar på den kinesiske utgaven av Tour de Ski. Kent Ove Clausen fra Verdal, og Martin Hammer fra Ekne. Begge har en fortid som solide løpere på høyt nasjonalt nivå, og nå biter de godt fra seg i Kina. Clausens beste prestasjon internasjonalt var 10. plass i verdenscupen i Davos.

Fjerdeplass

I den første etappen av Tour de Ski China var det sprint i fri teknikk som sto på programmet. Det ble en fin dag for løperne fra Innherred.

Begge to gikk greit videre fra prologen, men det var kun Clausen som avanserte videre fra kvartfinalen av de to. Hammer ble dog rangert som den beste i kvartfinalene, og fikk dermed en 9. plass på den første etappen.

Kent Ove Clausen avanserte også videre fra semifinalen, men i finalen ble det vel tøft for verdalingen. Han ble sist i heatet, og tok dermed en 4. plass på etappen.

Står over langdistansen

På den andre etappen var Clausens navn ikke å se blant de fire beste. Det hadde sin forklaring:

– Jeg var uheldig i dag og falt i semifinalen, forteller han. Onsdagens etappe er Vasaloppet China (50 km lang etappe), før det blir en hviledag. Langdistansen inngår for øvrig i Ski Classics, og vises direkte på NRK på morgenen norsk tid.

– Jeg tror jeg står over det løpet, sier Clausen. Heldigvis er ikke reglene i Tour de Ski China helt som i det ordinære etappeløpet med samme navn som går parallelt. Selv om en løper ikke stiller til start på en etappe, kan han eller hun være med på senere etapper.

– Det blir ingen sammenlagtplassering da, men jeg kan være med i de siste sprintene, sier Kent Ove Clausen.

Ikke et skikkelig comeback

Et uttrykk for noen ny satsing for fullt i langrenssporet på høyt nivå er ikke deltakelsen i Kina.

– Nei, det blir ikke noe langvarig comeback, forsikrer Clausen, som siden han la opp toppsatsingen våren 2013 har holdt seg greit i form og stilt opp på stafett i NM, løpt Holmenkollstafetten og deltatt i mer mosjonsrettede arrangement.

Fredag er det 5 km fri teknikk, og lørdag er det sprint i samme stilart som tidligere. Mandag 9. januar avsluttes JKina-touren med nok en sprint i fri teknikk.

P.S. Kent Ove Clausen deltok også i Tour de Ski China en gang mens han satset for fullt på langrenn. I 2007/08-utgaven ble han nummer tre på en av sprintene. Den gangen var nok deltakelsen litt bedre enn nå, med løpere som Fabio Pasini (som vant), Bjørn Lind og Peter Larsson på start.